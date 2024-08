¿Un acuerdo contra Asturias?

El acuerdo no del PSOE, sino de Pedro Sánchez con ERC (Gabriel Rufián y cía.) de un nuevo concierto fiscal para Cataluña, tiene que ser sometido a referéndum por Sánchez porque es un obligación moral y política. Son muchos los socialistas que se oponen a tal acuerdo porque supone privilegios para uno, por siete votos para segur en la Moncloa a cualquier precio, sobre todo haciendo más ricos a los que ni quieren a España ni pertenecer a ella.

El caso más llamativo de oposición a este acuerdo es el del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, que ha formulado unas declaraciones públicas en las que rechaza totalmente este acuerdo por anticonstitucional. Pero no le hacen ningún caso en el gobierno, si no lo insultan como a toso que comulguen con ruedas de molinos, con el tópico: ultraderechista

En Asturias, el expresidente del Principado Javier Fernández ha declarado que ese acuerdo él nunca lo firmaría. Del presidente actual nada se sabe porque nada dice, solo generalidades, aunque el acuerdo haga más desiguales a los asturianos y cada vez con menos servicios públicos eficientes. Este acuerdo además sin llevarlo a la práctica solo con leerlo, significa acabar con la caja común y sobre todo acabar con la igualdad de los españoles y la solidaridad, motivos suficientes para que el gobierno asturiano no solo no lo tenga en cuenta, sino que lo rechace frontalmente. Se supone que los socialistas asturianos votando en libertad se opondrían por mayoría a este acuerdo. a no ser que la belicosa delegada del Gobierno, imponga al Sr. Presidente lo que tiene que votar que no es otra cosa que lo que se haya decido en La Moncloa.

Se puede afirmar que los socialistas que sostienen en su programa la solidaridad, la progresividad y la igualdad, no traicionen sus ideales. El discurso frentista que sostienes algunos en Oviedo nada tiene que ver con la justicia social. El problema que no se entiende muy bien es el modelo de estado que quiere imponer Pedro Sánchez con este acuerdo con los separatistas enemigos de España: si un modelo federal pactado con un referéndum por los separatistas. Lo que tiene que someter a los votos de todos los españoles en referéndum. Es decir, que los que más tienen, paguen menos. Pero a la hora de la verdad todo depende de un prófugo.

Suscríbete para seguir leyendo