Monjitas de cismas y armas tomar

La verdad es que, aunque la cosa tiene un cierto toque nacional-cañí, las noticias referidas a las clarisas de Belorado me generan una sensación de ternura que no sé si está justificada. Pero, al mismo tiempo, me provocan una envidia espantosa .¿Que no les gusta lo que les ha ordenado el Obispo? Pues lo ponen de patitas en el claustro y buscan otro… ¿Que lo que dice el nuevo tampoco les convence?… Pues la superiora envía un mail a Amazon y en veinticuatro horas reciben otro en el convento, bien envueltín para que llegue en condiciones de poder impartir bendiciones apenas lo saquen del embalaje…

–¡Ay Silverio, pa mi idea que les clarises contestataries tienen toa la razón… ¿qué ye eso de tener que sometése, a estes altures, a lo que diga un argentinu gordu y que ni siquiera se parez al hermanu feu de Brad Pitt? ¿por qué nun respeten la ley de paridá nel Vaticanu y, aparte del "Páaapa", nun ponen tamién en plantilla una "Máaama"?

–¡Ah Veneranda!… tu tas fecha un líu y, además, simplifiques demasiao les coses…elles ficieron un votu, nun puéen dir por libre…

–¿Que non?… ¡¡tas muy equivocáu, rapaz!!… pero si hasta la delegá del gobiernu tuvo que quejáse del arzobispu por… por… ¡bueno, polo que sea, pero seguro que fizo bien!

–Estooo… ¿y a quien se quejó, neña?…

–…Pues… espera, ho… ¡ah sí!: quejóse a Dios padre, claro!

–¡Jolín!… ¿y que i dixo Dios padre, si se puée saber?

–Ah, ni idea… ye que yo paso del Boletín Oficial del Estáu y de Radio Maria, que debe ser onde se publiquen eses coses…

–¿Y si nun i dan la razón, qué pasará, ho?

–…Pues… bueno, siempre i quedará el Tribunal Constitucional…

-¿Pa un asuntu eclesiásticu, ho?

–Pa lo que y-os echen, fíu…

Lo único que podría ser preocupante para el actual sistema es que el ejemplo de las clarisas rebeldes cunda y que, con el fin de experimentar qué era eso de la libertad, los ciudadanos decidieran imitar a las religiosas y se lanzaran a ejecutar lo que alguna vez estuvieron a punto de hacer pero, al final, no se atrevieron. Por ejemplo, para boicotear el nuevo sistema de financiación especial para Cataluña…

–¡A ver, rapacinos, acaben de llegar de la imprenta les pancartes que tenemos que dir a colocar a les puertes de tóos los hiper y supermercáos!… esto… "El mi IVA vais golelu, moninos"… parezme un poco inconcretu y floju, non me gusta…"Con el IVA que pagues al separatismu comprando esi papel higiénicu fabricáu en San Feliu de Guixols, se limpien el culo después de habése cagao en vuestro padre"… home, esti ye muy bastu pero tamién mas directu… pero la xente ya nun tá acostumbrá a leer frases tan llargues y pudiera ser que nun llegara al mensaje final… "Si quedaste impotente pola operación de próstata, compra solo productos fabricaos fuera de Cataluña y sentirás como que te estás follando a tóo un gobiernu autonómicu"… ¡coñi, qué potente ye esti mensaje, gústame muncho!…y esti últimu diz que "Da igual lo que fagais, moninos, porque lo que dexen de recaudar de IVA pol boicot, van recibílo en forma de subvenciones pagáes por tóos nosotros"…¡Traición!… ¡¡En la imprenta ta infiltráu el enemigu, que quier coménos la moral!!… ¡¡¡No pasarán!!! (Bueno, esta vez seguro que non).

También sería interesante analizar cuál es la reacción, en este conflicto, de la gente que antes visitaba con frecuencia el convento para llevar huevos a las clarisas y con la que se pretendía que Santa Clara impidiera, a cambio de los huevos, que lloviera el día de la boda de la donante…

–Home, pues sí… nótase que hay un descensu notabilísimu de entrada de huevos nel conventu en les últimes semanes…

–¿Como cuántos pueden habése contabilizáo, ho?

–…Pues pa mi idea que non más de seis…

–¿Seis?… ¡¡eso ye poquísimo!!, nun da pa facer ni una cajina de yemes…

–Y, encima, yeren huevos de ida y vuelta…

–¡Ah!... o sea que los devolvieron

–Nun ye así… tas un poco espesu hoy, Belorcio… ¿cuántos curas y obispos ficharon les clarises y acabaron saliendo por piés, ¿ho?…

–…Paézme que tres…

–¿Entós?… ¿cóooomo que tovía non entiendes ná?… ¿seguro que yes inxenieru, ho?

