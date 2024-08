Quienes peinamos canas añoramos aquel día de Asturias de nuestra infancia y adolescencia. Conocido también como «día de las carrozas», desplegó todo su esplendor entre los años cincuenta y ochenta del pasado siglo. El pueblo, siempre sabio, tomó la parte por el todo. No sólo desfilaban carrozas en aquel festejo, pero aquellas eran alma y esencia del mismo.

Muro a través, confeti y serpentinas de por medio, uno recuerda aquellos desfiles con un doble de Charlot, gigantes y cabezudos, tan comunes en tantos pueblos y ciudades de España, perfectamente ataviados de asturianos («¿pande andarán?»), fanfarrias, bandas de música, numerosos grupos folclóricos locales o venidos de todas partes de España y de parte del extranjero. No fallaban las míticas «majorettes» francesas de Mont de Marsan. Pero el centro siempre eran las carrozas, cuidadas y auténticas muestras de arte efímero obra de reputados maestros falleros valencianos. Escenas asturianas cuajadas de niños y niñas gijoneses ataviados con el traje regional, y otras exóticas o de fantasía con ocupantes vestidos a juego. Toda la ciudad respiraba un aire alegre y festivo que no sé si hemos vuelto a disfrutar.

Con los años ochenta comenzó el declive. Los nuevos munícipes veían un modelo de festejo superado. Menos presupuesto, más desgana, menos carrozas y de ínfima calidad. La crónica de una muerte anunciada. A menos vistosidad, menos público. Y Gijón pasó a ser, yo creo, la única ciudad conocida que dejó morir una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional. Cuarenta años después, y para pasmo de aquellos visionarios, modelos coetáneos permanecen llenos de vida y éxito en nuestro entorno: Día de América en Oviedo, el Bollu en Avilés, o la fiesta de las carrozas en Valdesoto. Aquí sólo nos queda un desvaído desfile de grupos folclóricos locales y una jira al Cerro que, sin ser en sí mala idea, tampoco acaba de arrastrar multitudes.

Días atrás, comentándolo con mi querida Acracia Gertrudis (Cracita para los amigos) Pérez de la Hoz, histórica militante de la izquierda local, sentenció contundente: «Ignacio, les carroces están bien quitades porque eran franquistas, no pueden volver por la Ley de la Memoria Histórica». Vanos fueron mis argumentos: yo nunca vi el más mínimo atisbo ideológico en aquel festejo; y por esa regla de tres deberíamos suprimir de un plumazo el Hípico, el Festival de Cine (creado en los sesenta como Certamen para la Infancia y Juventud) o hasta los Fuegos de Begoña, todos nacidos en esa época. Se limitó a hacer un mohín de desaprobación con la boca, y me espetó «hasta luego carroza». Pero aquí me tienen, diga lo que diga Cracita, apostando por el día de las carrozas de toda la vida. Nostálgico que es uno.