Voracidad alcohólica

A los hosteleros de esta atiborrada villa marinera todo les parece poco: les molestan las fiestas de prao porque les parece que disminuyen la asistencia de personal a sus establecimientos de ocio nocturno. El alcohol hace el mismo daño expendido en el tenderete de una fiesta que en un local nocturno. Estas muestras de matonismo ya pasan de castaño oscuro. Todos vamos a un chigre de vez en cuando, hay quien va todos los días y los hay que no van nunca, pero ello no implica que la patronal chigrera quiera organizarnos Gijón según sus intereses: si se es ofrece llenar nuestras aceras de terrazas, la condenada cirujana se lo concede a ojos cerrados. Si sus negocios son un foco de molestias como ruidos, también hasta altas horas, o suciedad, el gobierno municipal mira para otro lado y consiente.

Sí, los hosteleros son los niños consentidos del municipio. Es un lugar común que en su mayoría pagan sueldos misérrimos, que bastantes trabajan sin llevar sus cuestiones laborales o fiscales por la recta vía y que siempre se están quejando. Los hay que defraudan directamente y contratan a sus empleados por media jornada y luego los hacen trabajar a más tiempo de lo que está normativizado para una jornada completa, por lo que parte de los sueldos lo pagan en dinero negro. No son todos, pero abundan demasiado. También se sabe que estas cosas no pasan solamente en nuestro pueblo, pero a nosotros quienes nos dan la lata y meten mano en el Consistorio son los nuestros, con los que tenemos que convivir y a los que tenemos que soportar. ¿No va siendo hora de que se les deje de consentir tanto? Tengamos en cuenta que muchos hacen caja gracias a que venden una droga consentida, pero tan peligrosa como el alcohol. Su actividad, a pesar de no ser tan "limpia", está sin embargo blanqueada. Ganarse la vida emborrachando al personal no es en realidad una actividad tan respetable.

Nos han tocado unos días de calorcillo un poco más allá de lo normal, se acerca la Semana Grande y tendremos en Begoña casetas hosteleras y terrazas: otro capricho de estos insaciables sedicentes empresarios, mas parecen vampiros del alcohol. No hay creatividad a la hora de organizar las fiestas del pueblo y el ayuntamiento copia los usos de otras ciudades: en realidad una macro fiesta de prao. Seguramente habrá una considerable cantidad de personas que lo agradezcan porque no conocen otra cosa. Por lo demás, la Feria de Muestras, en su centenario va viento en popa. Un acontecimiento feliz que, afortunadamente, no depende de estos poco hábiles ediles con tantas carencias acumuladas.

