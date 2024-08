Corrupción: la muerte de la democracia

La actual sociedad sobrevenida por los indecentes casos de corrupción política y sus derivadas que se extienden por el país están alimentando en la sociedad la idea irreflexiva de que todo o, casi todo, tiende a corromperse o está bajo el dominio de la corrupción. La corrupción en España ha pasado de ser metáfora, como significado de un concepto figurado, análogo en semejanza, a ser real y preocupante. La corrupción política y la desesperanza social tienden a ser una misma cosa que se retroalimenta de diferentes maneras y actores.

Entre estos actores, también estamos los depositarios del voto cuando nos apartamos de la cualidad racional de actuar con juicio, lógica y sensatez que ponga freno a la práctica corrupta. "El agua que no corre hace un pantano, la mente que no trabaja, que no piensa hace un tonto". Frase de Víctor Hugo que viene al caso.

Esta práctica antiestética está muy alejada, en el tiempo y en la forma, de la ética de democracia ateniense, el sistema político revolucionario que cambió la vida de las personas en su concepción de participar en las decisiones políticas, que surgió en la antigua Grecia y que sentó las bases para las democracias modernas. En el corazón de aquel sistema se encontraba el pueblo como característica de máxima importancia en aquel mundo de las ciudades-estado griegas como servicio público.

La diferencia, y posible clave, amén de la época, entre la democracia ateniense con las actuales es que aquella se basaba en la libertad e igualdad y era de participación directa, o sea, el pueblo participaba directamente en las asambleas para las decisiones políticas. La democracia actual se basa en la libertad e igualdad igual que la ateniense, pero no es de participación directa, sino que es un sistema representativo electoral.

Otro factor actor determinante, a modo de ejemplo, como fábrica de corrupción se da en Estados Unidos y, estados similares, con las aportaciones millonarias vía monopolios empresariales que, desde una posición de dominio se ponen al servicio del candidato buscando la reinversión de beneficios, lo cual, pone en entredicho los conceptos de libertad, igualdad y equidad ya que el poder del dinero interfiere en el poder legislativo. Si la inversión no se optimiza se niega todo, se alimenta la idea del pucherazo y se intoxica a la masa al asalto de las cámaras representativas. El bulo, la mentira y el chantaje también son factores actores determinantes de corrupción si se usan de manera coercitiva para incidir sobre las acciones de las personas.

Por el contrario, la financiación de los partidos políticos en España se regula a través de la Ley Orgánica 08/2007, de 4 de julio y corresponde a un sistema mixto que recoge, por una parte, las aportaciones de la ciudadanía y, de otra, los recursos procedentes de los poderes públicos (80/%). Las aportaciones privadas han de proceder de persones físicas o jurídicas ser públicas y no exceder de límites razonables y realistas. Sistema que sin ser perfecto mantiene la independencia y no alimenta la idea de fraude.

Sin embargo, si aparece un ocurrente consagrado a cambiar las cosas y poner en jaque al corrupto esgrimiendo las recetas de la honestidad, justicia e igualdad como valores cívicos se inicia contra él la cacería, personal, política y humana. Sufrirá mordeduras y desgarros en la piel hasta la dentellada letal de jueces y del poder político inmovilista e irracional que suelen fundirse en uno solo. Actores éstos, también, detrás del telón dispuestos a todo para ostentar el poder a cualquier precio, en ello, han empeñado su prestigio y su dinero. La corrupción se da en muchos actos y en muchos actores. Así es como mueren las democracias. Finalizo con otra cita de Víctor Hugo: ¿Qué debemos hacer para acabar con la corrupción? Hagan ustedes escuelas.

