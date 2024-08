Turismo cicloturista

Hace años acompañé en dos ocasiones a unos amigos por los Pirineos franceses y nos sorprendieron los muchos pueblos con hoteles y restaurantes que dan servicio a cientos de ciclistas que cada día suben los puertos que los rodean, populares gracias al Tour, y comentamos que en Asturias tenemos puertos interesantes para los aficionados al ciclismo y pueblos que pueden servir de cuartel general para hacer aquí lo que desde hace años se viene haciendo en Francia. Parece buena idea la de Mieres de habilitar pistas para BTT, con distintos recorridos y dificultad. Existe pese a la falta de promoción, un turismo de bicicleta que acude a nuestros puertos. El Angliru o los Lagos de Covadonga son las estrellas, pero hay muchos otros, que con una buena promoción y unas infraestructuras mínimas en pueblos cercanos, podrían ser un excelente atractivo para este turismo cada vez más numeroso.

El problema para lo que pretende hacer Mieres, es que se trata de unas infraestructuras que precisan de un mantenimiento exclusivo, y ese mantenimiento es una carga que hay que tener en cuenta a la hora de poner en marcha el proyecto. La experiencia francesa fue por carreteras locales, en buen estado, con el mantenimiento integrado en la red de carreteras. Las sendas cicloturistas, exigen un mantenimiento exclusivo que rara vez tienen y que puede llegar a convertirlas en peligrosas. Hace años que hacemos la Senda del Oso, una maravilla, que ha ido degradándose hasta provocar accidentes mortales por falta de cuidados. Después de dos años, la hicimos nuevamente la semana pasada animados por el importante presupuesto que para su conservación se anunció en los medios. Fue una decepción total, se renovaron las vallas de la parte alta y poco más, en las de la parte baja sigue habiendo carteles que avisan que no se apoyen en ellas, y el firme es casi impracticable, es una sucesión de baches, de piedras descarnadas y remiendos mal hechos, un peligro, sobre todo teniendo en cuenta que muchos usuarios la hacen acompañados de niños, en bicicletas de alquiler, con poca experiencia, convirtiéndose en un riesgo para ellos y el resto de usuarios. No es la Senda del Oso una excepción, hace cinco años nos fuimos al Canal de Castilla, sobre el papel la madre de todas las sendas. Completamos como pudimos la primera de las etapas previstas por una pista abandonada, impracticable, y las restantes las hicimos por carretera, como tuvimos que hacer en alguna ocasión para volver de Teverga a Tuñón al no atrevernos a hacer el descenso por una senda, que además de baches, estaba plagada de argayos con piedras y ramas sueltas. Es imprescindible una reparación total del firme, no puede ser que uno de nuestros atractivos turísticos más conocidos sea un peligro para la integridad de los usuarios. Ya no caben más parches, hay que renovar el firme completo y después mantenerlo para evitar volver a esta situación al cabo de cuatro días.

En cuanto a rutas por carretera, tenemos puertos de sobra para que bien promocionadas, colaborando Principado y concejos afectados, sean un atractivo importante para atraer aficionados y revitalizar unos pueblos cada vez mas abandonados.

