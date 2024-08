Golpe de calor 1x0002

Parece que Lorenzo sigue un poco inestable en nuestra patria chica. Desde la lejanía e inmerso en una de esas llamadas olas de calor, alimento y dejo brotar estos delirios estivales. Capítulo dos de esta primera (y probablemente última) temporada.

Begoña y nuestra Semanona se arrodillan ante el jolgorio y divertimento de algunos y el lucro legítimo de unos pocos, a los que él azar les ha provisto de una plaza “inmejorable” para ganar unos eurillos. Veremos como va el negocio.

Resuenan tambores. Imaginemos un Gijón posible en un futuro quizás no tan lejano. El verano gijonés irá mutando en un zoco abierto donde gentes de otros lugares de la península irán encontrando un acomodo singular para disfrutar de playa, campo, gastronomía, espectáculos... Una villa marinera amable ante el visitante. Templada al calor extremo que irá sumiendo a la península ibérica con el paso de los años. Una localidad que irá reservando los mejores lugares para aquellos que vienen a gastar dineros aquí. Gente de la meseta, esta es vuestra casa.

La Semanona podrá ir rascando días al calendario para hacerse cada vez más larga. Los pisos que vayan dejando en herencia nuestros mayores podrán convertirse en maravillosos apartamentos turísticos fáciles de reservar en la infinidad de aplicaciones existentes. Bares y restaurantes irán sucumbiendo a la globalización para ser menos diferentes y más atractivos para quienes vienen de fuera.

Cada año iremos rompiendo récords de visitantes. Entraremos en los más importantes rankings y tendremos las mejores valoraciones en todo el planeta tierra. Nuestro desarrollo económico tocará techo. Y esto nos beneficiará a todos, ¿verdad?

Los lugareños siempre podremos salir de la ciudad para no molestar a quienes nos visitan. Más allá del Negrón podremos ir a secar y desconectar. Nuestros servicios públicos seguirán garantizando que la villa esté en orden, limpia y engalanada. El verano gijonés será cada vez más verano y menos gijonés. Pero no pasa nada. ¿Qué otra alternativa podría existir?

Algunas voces autorizadas dirán que se podría cuidar más la singularidad de nuestros chigres, de nuestras fiestas, de nuestros barrios. Podrán señalar que la ciudad debe priorizar a quien la vive, la cuida y la mantiene. Incluso que los beneficios del desarrollo turístico deberían revertir en muchos y no en pocos; que esa tasa turística no es algo que debamos tratar como ciencia ficción. Que no todo debe sucumbir al interés mercantil.

Las fiestas y celebraciones pueden ser contratadas o construidas por la gente. Eso es lo singular del histórico San Mateo, tan maltratado estos años, o de las históricas fiestas de Bilbao o Rekalde. Festividades que son gestadas desde la participación de peñas, agrupaciones, entidades... pero claro, eso es más difícil. Mejor parecer que ser. Mejor dejarnos ir que aprender de lo ocurrido en otros lugares de nuestra querida España. Viva el verano gijonés.

