Harry Flemming, la "invasión" negroide

En 1927 se estrenaba en el cine Robledo la película "El negro que tenía el alma blanca", coproducción hispano-francesa en la que destacaba la actriz y cantante Conchita Piquer. "Charlestón a toda máquina", "imprescindible jazz-band", "fotografiados en colores en el Moulín Rouge de París y en Montecarlo", eran algunos de los reclamos con los que se publicitaba en la prensa. Xixón, que ya desde muy tempranas fechas había acogido vehemente los ritmos sincopados de ascendencia afroamericano, vivió muy intensamente la década por antonomasia con la que se ha identificado al jazz en su acepción frívola y bailable. Es verdad que existen dudas sobre el grado de "pureza" jazzística de tales acompañamientos sonoros, pero lo que no admite discusión es que gozaron de popularidad mediática y social, convirtiéndose en importante instrumento para el ejercicio de la danza más desenfrenada. La vitola "jazz" comenzó a ser sinónimo de diversión entre los sectores juveniles menos desfavorecidos económicamente, aunque no exclusivamente, en tanto el cine, así como la radio –a priori de acceso más asequible–, acercaron al resto de la población este estilo musical.

A punto de finalizar tan magna década, "aterrizó" en Xixón el que para los estudiosos de los primeros estadios de la introducción del jazz en España está considerado –de los que nos visitaron– uno de sus fidedignos exponentes: el bailarín norteamericano Harry Flemming. La primera vez lo hizo en el Teatro Jovellanos, el 6 de mayo de 1929, con el espectáculo multirracial "Hello Jazz-Dos horas en New York", presentado como una "algarada de cantos y bailes", con "Músicos que cantan, bailan, silban, zapatean y hacen toda clase de locuras" acompañados por una "atractiva orquesta, integrada por dieciocho profesores", "Hawaianos que tocan en guitarras", además de bailarinas y cómicos, constituyendo un completo y "costoso espectáculo", "nunca visto en Gijón" que se anunciaba para dos días en sesión de mañana y tarde, reflejando de manera palmaria la apuesta de la iniciativa privada empresarial gijonesa por los nuevos y muy demandados sonidos en boga, entre ellos los relacionados con el jazz. De hecho, en los periódicos locales se señalaba que no podían actuar más veces ya que "viene contratado expresamente para las Exposiciones de Sevilla y Barcelona, donde lo reclaman urgentemente". Como se puede ver toda una primicia de la que disfrutaron un nutrido -y privilegiado- contingente de "playos" amantes de las modas sónicas.

Las crónicas posteriores fueron particularmente elogiosas. Con un aforo completo -entregado y entusiasta- se calificó como uno de los espectáculos exóticos más valorado de los vistos en la ciudad. Se resaltaron los bailes –vals, parodias de charlestón, "los sincrónicos movimientos de las girls"–, las guitarras hawaianas, las acrobacias circenses y "las disonancias estrepitosas del jazz", todo ello conducido por la excelente orquesta que lo interpretaba entrelazando los diferentes números. No menos elogios recibió Harry Fleming, poniendo de relieve su "punteado" y la "elasticidad y su disciplina al ritmo".

Las reseñas citadas no exageraban las virtudes del show ofrecido por la denominada "La troupe de Harry Felmmimg". Tal es así que sólo seis meses después fue de nuevo contratado, esta vez en el Dindurra, también dos días y en sesión doble y por supuesto "sold out". En esta ocasión los periódicos remarcaban aún más el nombre de varios de sus acompañantes. Little Esther, Florence Miller, Elena Cooke…, entre otros, junto a la Blue Birds-Shimphonie Jazz: "Famosa Orquesta de Jazz, compuesta de músicos que cantan, tocan, bailan, zapatean, silban y hacen una serie de locuras en escena". La diversión –y el jazz– estaban garantizados. "Desarticulada armonía", "automatismo", "música negroide", "agilidad", "gracia nueva"…, fueron algunas de las expresiones y de los apelativos que usaron los rotativos para describir esta segunda "aparición" de la -repetimos- multirracial compañía de Harry Flemming. Y en la que una vez más se empoderaba a la orquesta acompañante: “verdaderos maestros del jazz están continuamente en actividad, interpretando originalísimos "blues" y otras piezas modernas.

Por aquello de que no hay dos sin tres, y ya en el inicio del segundo período dorado de la historia del jazz terpsicoriano, Harry Flemming regresó a la ciudad en agosto de 1935 para presentar en El Bibio una estrambótica función –representada en las principales ciudades del país– donde se mezclaban jazz y toros, con el reclamo de un "Nuevo, modernísimo y fenomenal jazz" y el Bombero torero, "Aquilino el divo del saxofón", la torera Pepita Ortega, entre otra serie de singulares personajes cómico-musicales. Sin duda una de las primeras ocasiones en que la plaza de toros gijonesa albergó este género musical.

Mucho se ha elucubrado sobre la identidad de los músicos que acompañaron a Henrry Flemming en su periplo por la geografía española, especialmente en la década de los veinte. Entre ellos se suele nombrar al trompetista Tommy Ladnier (1900-1939) o al guitarrista Oscar Alemán (1909-1980). Sí parece constatada la de el trombonista Herb Flemming (1898-1976) epítome de instrumentista de largo recorrido asociado al jazz tradicional. Con estas identificaciones se intenta demostrar que su práctica en nuestro territorio en las primeras décadas del siglo XX no era exclusivamente un sucedáneo como se ha escrito muchas veces. Pueden ser comprensibles tales inquietudes, pero me parece un error intentar justificar la existencia de un jazz "puro" en nuestro país en esas primigenias fechas, porque con independencia de su naturaleza más o menos canónica, la sola presencia de este tipo de eventos -como los protagonizados por Harry Flemming y su troupe- pone de manifiesto que el jazz tenía una recepción plena y satisfactoria. En la ciudad de Xixón así sucedió, no siendo ajeno a ello su desarrollo industrial –burbuja primorriverista de por medio" lo que a la postre facilitaba precisamente la recepción de los sonidos urbanos populares, incluidos, por supuesto, los afroamericanos, con todas las fusiones, derivaciones y edulcoraciones que se quieran considerar.

