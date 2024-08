Transparencias

Hubo elecciones en Venezuela y Yolanda Díaz, siempre abonada a la brillantez, dijo que primero había que reconocer al vencedor de las dichas elecciones y después transparencia, transparencia y transparencia. Y ahí lo dejo, añadió Díaz muy sentenciosa: menos mal. Naturalmente, debería ser al revés. Primero, la transparencia –que parece que no ha habido mucha– y después proclamar al vencedor- que tampoco parece haber sido el que ella prefiere. Lo de Venezuela es curioso. Zapatero se negó a un debate con Felipe por no querer polemizar con un compañero –y es prudentísima esa renuncia–. Sus estaturas políticas no son comparables. En lo que a Venezuela se refiere, la discrepancia entre ambos es absoluta.

Cuesta entender que un partido de raíces socialdemócratas pierda tiempo discrepando sobre Maduro: no entiende uno qué hay de salvable en el personaje. Y no es buena credencial que te entrevisten en "La Sexta", tan buena representante de lo que hoy día se tiene por paradigma del debate político. Lo interesante es que parece haber dentro del PSOE una duda respecto a cuánto juego limpio es estrictamente necesario en la política actual, y cuánto importa la insustancialidad (de la que Zapatero es paladín) ante un electorado al que los socialistas quizá creen insustancial también. Todas las marrullerías de Sánchez- no demasiado izquierdistas en el manejo de igualdades y privilegios, tan de moda estos días-se justifican con la amenaza del lobo feroz que nos acecha. ¿Tan necesario es engañar a la peña? La ministra Montero, que miente más que aplaude, dijo que no iba a pasar lo que después pasó en el pacto con el Nordeste. Que no, decía Montero, que no, que de eso nada. En fin.

Curioso también que las críticas a la última pirueta gubernamental no se basen en la igualdad de todos, ni tengan como justificación algo más o menos parecido al bien común. Lo que alegan los que protestan –y es inevitable hacer mención del entrañable presidente de Castilla La Mancha, que en los tiempos que corren va a coger fama de temerario– es que sus respectivas parroquias salen perjudicadas. Habrán pasado cosas en España a lo largo de los siglos, pero el espíritu Taifas es sólido como una roca. Cada uno piensa en lo suyo. Page teme que sus votantes le acusen de dejarlos desprotegidos ante los caprichos territoriales del gran líder, y saca pecho a tiempo parcial. Ironizó Sánchez sobre el espíritu crítico de Page y hubo risas entre los periodistas: sonaron serviles. Lástima que Zapatero no quiera polemizar con ese compañero que sabe más que él. En medio de todo este barullo, el debate sería entretenido. Ay, la transparencia. Es mucho pedir.

Suscríbete para seguir leyendo