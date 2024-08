El turismo que necesita Gijón

Gijón está de bote en bote. Desde que el periodista José Ángel Abad prendiese la llama de la Semana Grande, la más larga que se recuerda en la ciudad, con un cariñoso y reivindicativo pregón desde el balcón consistorial, la ciudad rebosa de turistas que llegan por tierra, mar y aire a pasar sus vacaciones. También de gijoneses que regresan a casa por estas fechas estivales. Se ven colas en la Feria Internacional de Muestras y en las taquillas de la plaza de toros de El Bibio, se ven llenos en la explanada de Poniente y en la plaza Mayor para los conciertos y cuesta encontrar mesa en restaurantes y bares de la ciudad, así como en las recién estrenadas casetas del "Paseo Gastro" en Begoña. Pero ese lleno, coinciden hosteleros y taxistas, por citar dos ejemplos del sector que palpa siempre el estado de la calle, no se traduce en un gasto abundante por parte de quienes pueblan estos días las calles y plazas de la ciudad. A cualquiera que se le pregunte que trabaje de cara al público coincide en el diagnóstico: este año se mira mucho para el bolsillo.

Este contraste entre turismo e ingresos debe llevar a la reflexión colectiva y a un trabajo activo por parte del Ayuntamiento para ponerle remedio y revertir la situación. Si al peligro de una masificación turística más que palpable, atraídos muchos por las bondades meteorológicas de la capital marítima del Principado, lejos de las altas temperaturas que imperan en el resto de España, y los precios asequibles en todo lo que tiene que ver con el ocio, se suma que no se hace gasto, la ciudad sale perdiendo a todas luces. Se llena y no ingresa. El turismo de bocadillo o de un cachopo para diez personas cada vez se impone más. Y, mientras, la eterna pregunta de cuál el turismo que quiere Gijón sigue sin respuesta.

Los esfuerzos por captar turismo de calidad deben ser una prioridad para el Ayuntamiento. En los últimos años se ha trabajado de forma activa por desestacionalizar ese turismo a través de los congresos de colegios profesionales. Este tipo de encuentros están al alza en la ciudad y repercuten positivamente en la economía local. Cuentan, además, según las encuestas de satisfacción que hacen, por ejemplo, desde la Cámara de Comercio (el Palacio de Congresos es un ejemplo de atracción de congresos), que las impresiones de quienes escogen Gijón son de sobresaliente. Lograr la misma rentabilidad durante el verano, que cada año es más largo (de los últimos cursos ya no se puede decir, afortunadamente, aquello de que después del día de Begoña la ciudad se vacía), debe centrar el trabajo municipal de inmediato. Porque la alta afluencia de turistas en las vacaciones de verano no ha hecho más que empezar y va a ir creciendo en los próximos años. Apostar por el turista que hace gasto, que consume y ayuda al crecimiento económico de la ciudad es la clave para sacar provecho del barullo con el que los gijoneses deben convivir en estas fechas. De momento, ahí están los comentarios, no se ha logrado.