El Bibio, plaza real

Clarines y timbales volverán pronto a El Bibio para la feria de Begoña. Se dice que los toros son uno de los espectáculos más democráticos, no sólo por su origen netamente popular, sino por ser su público el auténtico "soberano" del festejo. Sus ovaciones o su silencio, sus pañuelos o sus pitidos, otorgan o deniegan triunfos a toreros y ganaderos. Ello no empece para que las élites, desde las políticas y económicas a las intelectuales y aristocráticas, se hayan sentido también atraídas por este espectáculo. No siendo ajenos a esta afición nuestros reyes y su familia.

Nuestra plaza de toros acogió al menos, y perfectamente documentadas, dos corridas de toros con presencia real. La primera el día de Begoña de 2013. Los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia habían llegado a Gijón un día antes, a bordo del yate real "Giralda", para participar en las competiciones de vela del Club de Regatas. En la tarde del día 15 de agosto se trasladaron a El Bibio para presidir, desde su palco principal, una corrida de toros de la ganadería salmantina de don Andrés Sánchez, para los diestros Vicente Pastor, Francisco Martín Vázquez, y Rodolfo Gaona. Lleno en la plaza. Sólo tocó pelo Pastor en su primero, "Servilleto", que había brindado al rey.

Acompañaban a Sus Majestades Felipe y Raniero de Borbón, príncipes de la rama de las Dos Sicilias, y el Infante Carlos de Borbón y su esposa Luisa de Orleans. Casualidades del destino, aquella tarde compartieron palco en Gijón los que acabarían siendo consuegros y, respectivamente, abuelos paternos (los reyes) y maternos (los infantes Borbón-Orleans) del futuro rey Juan Carlos. Los infantes abrieron además una saga continuada de aficionados en la real familia. Su hija doña Mercedes, Condesa de Barcelona, grandísima aficionada, transmitió esta pasión a su hijo el rey Juan Carlos, y a su nieta la infanta Elena, que también ha contagiado la afición a su descendencia.

Casi sesenta años después, el 16 de agosto de 1970, El Bibio acogió una exitosa corrida de la ganadería portuguesa de Palha para El Viti, Andrés Vázquez y José Luis Parada. Asistieron desde una barrera de sombra los jóvenes príncipes don Juan Carlos y doña Sofía, de visita oficial en Asturias. Los tres diestros, que brindaron sus primeros toros a los príncipes, obtuvieron trofeos, y Vázquez y Prada salieron por la puerta grande de una plaza prácticamente llena.

Aunque no tenga "de iure" el título de real, puede decirse que El Bibio ha acumulado méritos sobrados, en su larga historia taurina, para ser calificada de facto como tal. Larga vida pues a nuestra hermosa y real plaza que, ¡laus Deo!, sigue sin desplomarse. Antes han caído ya embustes y falsedades.

