Festejos sangrientos

Como era desgraciadamente de esperar, el despropósito de las casetas hosteleras de Begoña es una horterada de marca mayor: una experiencia fallida para contentar la voracidad de la asociación hostelera que pretende convertir a nuestra querida villa marinera en un enorme chigre. Un pasillo estrecho para las casetas y una invasión de un centenar y cuarto de mesas terraceras. Es un asco sin paliativos, indigno de una ciudad que se precie, una cochambre para añadir a otras. Si este engendro efímero y festivo es una muestra de la colaboración público/privada, aviados vamos. Esto debe ser lo que la derechita ramplona gijonesa entiende por ornato, entretenimiento y diversión. La instalación hiere a la vista y tantos años los del PP y Foro contándonos lo que ellos harían nos dan para unos cuantos sarcasmos. Un efímero cutre con cero en imaginación. Y no hablemos de la política de precios de venta de bebibles y comestibles porque ello clama al cielo. En resumen: feo, malo y caro. Para no acercarse ni en broma.

Mañana por la noche toca la sesión de fuegos artificiales: a ver si la empresa contratada no nos da gato por liebre, el tiempo colabora, y el personal queda satisfecho.

Pero no todo van a ser celebraciones: este próximo día de Begoña, unas personas sensatas se manifestarán desde la plazuela de San Miguel a las cuatro y media de la tarde para dejar clara "la repulsa de la ciudadanía hacia una actividad que sólo pervive en el municipio gijonés gracias al empeño del actual gobierno local formado por Foro, Partido Popular y antiguos ediles de Vox". Esa actividad son las corridas de toros, el espectáculo sangriento e inhumano que todos conocemos. Desde Jovellanos hasta hoy, grandes autores han dejado meridianamente claros multitud de argumentos que abundan en la barbaridad que significa encontrar placer en tan deplorable actividad pretendidamente artística. Un portavoz de los organizadores de la manifestación destacó que "nos encontramos con una feria taurina licitada en tiempo récord, cuando la mayoría de la población gijonesa y del resto de la región no muestra ningún tipo de interés por este tipo de tradiciones anacrónicas. No hay demanda y, aun así, el Consistorio se empeña en ceder espacios públicos para maltratar animales". La matanza pública de toros sobra en nuestra villa y concejo y por ello ha de ser prescrita. La vuelta por deseo de los retrógados personajes que detentan el poder municipal dice todo acerca de su estilo de llevar los circenses de la ciudad. Las actividades taurinas son la guinda de su fracaso y la adjudicación de la explotación a la empresa que la obtuvo, la de los últimos años atrás, es la sospecha de una fea irregularidad.

