La Semana Grande del Gijón guay

El concejal que fuera de Vox y que por conveniencia propia y de otros se hizo no adscrito, dijo en la presentación de las casetas de Begoña, pomposamente llamadas Paseo Gastro, que entre los hosteleros había alguno de los barrios. No entiende, o no quiere entender, que el problema no es que los barrios estén representados en la titularidad de alguna caseta, el problema es que los barrios no tienen Semana Grande. Las zonas oeste y sur de la ciudad no tienen actos de la Semana Grande en sus calles, sus vecinos, para disfrutar de las fiestas tienen que desplazarse al centro y los comercios en general, pero sobre todo los hosteleros, ven mermados sus ingresos en las que debieran de ser las mejores fechas del año. Oficialmente las casetas son todo un éxito, los ciudadanos de Gijón acuden en masa a ellas, en realidad lo hacen a cualquier actividad lúdica, sobre todo las de comer y beber y se les convence fácil de que los precios son un chollo, aunque al final de la fiesta la cartera diga otra cosa. Las redes sociales critican la acumulación de materiales sin ningún orden tras las casetas y la falta de servicios públicos, pero sus promotores, los responsables de Otea, a quienes les ha hecho la boca un fraile, se encargan de amplificar en los medios su aceptación y ya piensan ampliar el negocio el próximo año buscando nuevos terrenos que conquistar, con la complicidad del concejal aludido, encantado de que le den el trabajo hecho.

Vuelven los toros, tras unos pocos años sin ellos, en los que las fiestas no se resintieron, hemos dado un paso atrás que nos devuelve a la barbarie con misa en el ruedo. Si no quieres taza, presencia institucional en la bendición de las aguas, misa en El Bibio y autoridades en la misa de la patrona que no lo es, ya que desde hace siglos, la patrona de Gijón es Nuestra Señora de Contrueces. El gobierno municipal, no sabe, no contesta, si la cruz del Simancas es un monumento franquista, se lava las manos sobre su retirada, pasa la pelota al gobierno regional y a otra cosa. La concejala excompañera del concejal de las casetas, dice que lo del "Cara al sol" está bien, y lo compara con cantar "la Internacional, se desconoce quiénes eran los cantores" pese a la cercanía de la Policía local. Consideraron un agravio estos cantantes y sus mariachis, la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, al confundir la representación de una bacanal con "La última cena", y para lavar tan grave ofensa, pese a las aclaraciones dadas desde el primer día, los ofendiditos celebraron en la Iglesiona una misa de reparación por las blasfemias de la inauguración de las Olimpiadas. De misas vamos servidos los gijoneses. La justicia europea, prohíbe la caza del lobo, pero ya está en marcha la desinformación de las derechas a los ganaderos para que los culpables sean Barbón y Pedro Sánchez. Y el consejero de Fomento blanquea el vial de Jove: "Hay zonas que pueden ir en superficie, otras serán soterradas".

Nos está quedando un Gijón muy casposo.

