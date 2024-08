Golpe de calor 1x003: Entre la distopía y la utopía

Tercera semana de agosto. Todo avanza según lo previsto. Los rayos de sol de estos días han sobrecargado mis circuitos y mis sueños se han visto conquistados por imágenes poco nítidas de nuestro futuro como ciudad.

He visto a familias recorriendo el litoral de nuestra villa de oeste a este felices. Disfrutando de una fachada marítima increíble. Limpia, ordenada, llena de actividad. Un paseo que conecta nuestra frontera norte con una grandísima oferta de sendas que recorren, al sur de la ciudad, el Gijón rural. Nunca la expresión mar y montaña había podido ejemplificarse tanto.

He descubierto una ciudad libre de contaminación. Con un puerto que ha vencido a los graneles y desarrollado nueva actividad. Que ha sido testigo de la culminación de una transición energética que ha liberado nuestro aire de partículas. Que ha sabido reconciliarse con su entorno. Una actividad logística que ha encontrado en La Zalia, en el vial de Jove (soterrado, of course) y la variante sus mejores aliados. Una Zalia llena de actividad, bien conectada, reconocida como uno de los polos económicos de nuestro municipio y Asturias. Una industria histórica, la del oeste del oeste, más limpia; que ha renovado su compromiso con la ciudad y la región.

El Parque Científico Tecnológico Margarita Salas, junto con la Laboral, la Universidad de Oviedo y el Hospital de Cabueñes, han generado una conexión increíble entre el ámbito sociosanitario, tecnológico, cultural y de investigación único en toda España. La Laboral se encuentra al 100 % de su rendimiento. Las inversiones en Cabueñes han supuesto una revolución sanitaria en la región. El Parque ha culminado varias ampliaciones y conforma todo un ecosistema empresarial tecnológico referente en la cornisa cantábrica. ¿Y cómo llegar hasta ahí? Gracias al Metrotrén que conecta oeste, centro, sur y este de la ciudad.

El punto neurálgico: una increíble estación intermodal que facilita la llegada a ciudad y la movilidad por la misma.

Solo me cabe una duda ante todo esto. Estas imágenes que han golpeado mis sueños estos días se han visto amenazadas por otros intereses. Por la necesidad de apropiación que sobrevuela la generación de oportunidades, por las luchas presentes y futuras. ¿Quién tiene la posibilidad de conseguir algo de esto? El algoritmo del futuro marcará donde y como mover los dineros que puedan hacer esto viable.

¿La decimosexta ciudad de España, tercera no capital de provincia del país, se merece tal inversión? ¿Nos lastra nuestra pirámide poblacional? ¿Se podrían poner de acuerdo los distintos gobiernos para contar con un plan serio de desarrollo e inversión para nuestra hermosa villa? O todo serán promesas incumplibles que irán generando una distopía social y económica que nos irá desgarrando el alma como ciudad. Está bien hablar de empleo, bienestar, desarrollo económico… pero sin inversión, sin un plan, sin sueños compartidos que venzan las distopías, será una quimera.

