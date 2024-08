Patrones del éxito

Me quito el sombrero ante muchos de nuestros conciudadanos. Han terminado ya los Juegos Olímpicos. Y hemos celebrado cada una de las 18 medallas y reconocimientos a nivel mundial de nuestros deportistas. Deportistas que son espejo en el que mirarse, por lo que representan. Esfuerzo, objetivos claros, estrategia, planificación, formación y preparación. Ellos y ellas, élite del deporte, merecen nuestro reconocimiento y aplauso. Son referentes sociales. ¿Por qué referentes?

Me explico. Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia (deportiva, social, familiar, profesional) no es un acto, sino un hábito. Nuestro carácter está compuesto por nuestros hábitos. Siembra un pensamiento, cosecha una acción; siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter; siembra un carácter, cosecha un destino. Permíteme recomendarte leer dos veces el párrafo anterior. Es importante.

Nuestros deportistas representan valores y hábitos, necesarios para lograr el éxito y esa mencionada excelencia, los cuales también representan muchas otras personas. Entre ellas, este reconocimiento también lo merece otro grupo de jóvenes que, sin ser muy conocidos socialmente, se esfuerzan sin desfallecer cada día. Siguen los mismos patrones. Aquellos que preceden al logro del éxito. Siendo este subjetivo, según lo que cada uno entienda por éxito. Valientes que se entregan por los demás, transmitiendo su energía positiva, personas vitamina que generan y transmiten ánimo, conocimiento, ganas de vivir y de apuntarse al intento de prosperidad personal y social.

Son los y las jóvenes, y no tan jóvenes, autónomos y emprendedores que, en su mayoría sin apoyos económicos, idean y desarrollan sus inicialmente pequeñas empresas y proyectos, base del futuro corto y medioplacista de nuestro país, generando empleo, evolución, riqueza, innovación. Generando ilusión. Contribuyendo con ello a la mejora de nuestro estado de bienestar. Reflexionemos sobre la sensación que asalta sus cabezas como humanos que son, de si podré vender este mes lo suficiente para cubrir todos los gastos.

De, si no es así, cómo comparten con su equipo que tienen dificultades para abonar las nóminas, al casero la renta, a la Administración la cantidad de obligaciones fiscales, laborales y de todo tipo, a los suyos, que están en crisis, y un largo etc. Por ello, desde estas líneas comparto mi deseo: Apoyo, ánimo y el máximo reconocimiento a estos valientes que con tesón y sin horarios, se lo juegan todo, en ocasiones a cambio de poco o nada. Y no solo emprendedores empresariales, si no a aquellas personas con espíritu emprendedor, trabajando por cuenta ajena, emprendedores sociales, el emprendedor o emprendedora de su familia o grupo de amistades. Porque ser emprendedor es ponerle soluciones a los problemas de nuestra vida. Logrando así, entre todos, construir una sociedad mejor. ¡Chapeau por todas esas personas con espíritu emprendedor!

