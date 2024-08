Cataluña, el difícil camino hacia la normalización política

Naturalmente, es muy relevante que el socialista Salvador Illa haya logrado articular una mayoría absoluta para ser investido como President de la Generalitat. Lo es también porque ha conseguido conjuntar una pluralidad muy representativa del eje central de la política catalana, recogiendo una mayoría progresista y una integración entre el federalismo y el independentismo, muy útil para cooperar en la acción política en un momento de cambio, donde nadie debe quedar arrinconado en una nueva hoja de ruta para Cataluña. Buen trabajo, por tanto, al nuevo Govern y a la mayoría parlamentaria que lo sustenta. Salvador Illa reúne buenas condiciones para este cometido y es claro su intento de medir muy bien su rol institucional. Evidentemente, amén de la presencia más o menos estridente de las minorías extremas, incluido el PP, el cabo suelto es el papel de Junts que, aunque preside el Parlament, que no es poca cosa, aún no ha encontrado el encaje en la nueva configuración para ser una oposición propositiva en esta etapa.

La habilidad de ERC de deslindar su colaboración apoyando a Junts en el Parlament y al PSC para el ejecutivo, todavía no ha dado sus frutos, pues Puigdemont aspiraba a la presidencia, si bien los siete escaños de diferencia con Illa lo hizo inviable. Pero además no había mayoría independentista con los 59 representantes capaz de forzar una investidura alternativa. Y la repetición electoral en base a una mayoría de bloqueo no era deseable ni para la mayor parte de las fuerzas políticas ni para la gobernanza catalana.

Pero Junts se ve abrumado también por otros aspectos que dificultan ese ajuste a la nueva situación: la propia campaña electoral, donde su principal candidato tuvo que inventar la presencia desde fuera del país, algo que condiciona cualquier participación electoral y que no debía ser consentido ni por la norma ni por la autoridad electoral, al margen de la situación procesal del candidato. (Véase el caso de Trump en EEUU).

Ya esto es grave, pero hay más. Aunque de momento se ha aprobado el voto telemático para los ausentes, la presencia prometida de Puigdemont para el debate de investidura nunca debía ser impedida, porque la participación parlamentaria debe garantizarse siempre mientras no haya inhabilitación. Pero además, la suspensión de la amnistía al expresident es una maniobra judicial de baja estofa política y, sobre todo, jurídica. Por ello toda la clase política democrática debiera haber avalado a Puigdemont absolutamente.

La previsión injusta de su detención a la entrada del Parlament no respeta su inviolabilidad como diputado electo, lo que le obligó a cambiar el guión y preparar su salida, tras la intervención pública ante sus seguidores y el grupo receptor de dirigentes que lo acompañaban. Creo que escandalizarse de este retorno es pueril, ya que él siempre afirmó que no se dejaría detener por un poder ilegítimo, algo coherente con su trayectoria, máxime cuando ya está amnistiado por ley.

Ahora se abre un boquete en el gobierno de coalición progresista. Pedro Sánchez necesita urgentemente recomponer la relación con Junts, sabe muy bien que sin eso peligra gravemente la legislatura. Por tanto, su aparcada reunión con Puigdemont debe activarse ya. Pero igualmente, si no se para los pies al poder judicial, ahora en la persona del magistrado Llarena, todo será más difícil.

