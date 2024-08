Elegir sin prohibiciones sienta bien a Gijón

En primer lugar, me gustaría agradecer de corazón las palabras que se me han dedicado hoy aquí. Ya no por el tiempo que seguro ha requerido redactar ese texto brillante de emoción, sino por la sensibilidad y el cariño que se desprende de cada una de las palabras que lo componen.

Sabéis bien que es un cariño recíproco. No es ningún secreto el aprecio personal que tengo por todos los que formáis parte de esta peña. Un aprecio que hace de este "Tranvía de Oro" algo muy especial para mí. De verdad que lo es. Así que gracias. Gracias de corazón.

A lo largo de los últimos días, he pensado mucho en esta intervención. En qué decir y en cómo decirlo, en la forma en la que trasmitir la emoción y el agradecimiento. Como Alcaldesa, creo que podría hablar de lo que ha supuesto para Gijón la vuelta de los toros, de lo que para esta ciudad supone ejercer una libertad que abandera y de lo bien que le sienta a los gijoneses el poder elegir sin prohibiciones.

Al mismo tiempo, entiendo este como un buen momento para reivindicar con vehemencia la Fiesta de los toros, para buscar en el contexto aquello que ha hecho de la tauromaquia un arte inigualable y, sobre todo, para devolver el significado original a una afición, la de los toros en Gijón, a la que avala una historia contundente.

En momentos como el actual, donde todo parece haber sido inundado por una falsa presunción de realidad que cristaliza en opiniones muchas veces imposibles de sostener frente a los hechos, resulta básico recurrir a la historia para entender el presente y su contexto.

Yo creo en los toros como el ejercicio de libertad que siempre han sido. Yo creo en los toros como un acto de verdad acentuado si cabe por el avance de los tiempos. Y creo que ahí, en ese conjunto de realidades que convenimos en llamar emoción, la feria de Begoña, nuestra feria, siempre ha sido una referencia.

Gijón tiene una feria distinta. Una feria extremadamente singular. Para empezar, la feria de Begoña no es un acontecimiento que se vaya a ver, es un acontecimiento que se espera.

El Bibio no es solo un lugar donde ver toros; es un sitio donde generaciones y generaciones de gijoneses han acudido para encontrarse con ese pellizco, con esa emoción virtuosamente cierta que nos devuelve un pedazo de aquello que algún día fuimos.

Pienso en ese texto inmenso que es "Picasso y los toros", en cómo Andrés Amorós dibuja las costuras de dos figuras, la de un pintor y una celebración, esenciales para entender España. En esa obra, Amorós, acogiéndose a la definición escoelástica de la expresión artística, concluye que la Fiesta de los toros es, en sí misma, un arte. Y es muy importante el matiz que se extrae de ese argumento. La educación artística de una sociedad no puede improvisarse; es cuestión de siglos. España es y ha sido siempre un país de artistas, un país de genio y magia. La pregunta entonces es si este país puede dejar de considerar cultura algo que pintaron Goya, Picasso o Sorolla, algo que versaron Alberti y García Lorca. La pregunta es si un ejercicio histórico de suprema estética puede caer confundido en el prejuicio ideológico, si un espectáculo que enjuaga su historia en verdad a raudales puede remitirse a lo evidente. La pregunta es si lo místico, lo verdaderamente puro, puede considerarse simple. En mi humilde opinión, la respuesta es que no.

En una conferencia pronunciada por el matador Sánchez Mejías en la Universidad de Columbia, en Nueva York, en el año 1929, este argumentaba que la lidia es el único arte que conoce reglas para la evolución y para la revolución. No puedo estar más de acuerdo.

Solo la tauromaquia reúne en un corto espacio el arte de morir y el de no hacerlo. Y eso, como decía Sánchez Mejías, hace que el toreo sea la forma más terrenal de hacer milagros.

Muchos de los que estamos aquí hemos acudido un día normal a El Bibio para terminar siendo testigos de tardes que costaría explicar con palabras. Lo que ocurre en una plaza es al mismo tiempo didáctico e inexplicable. La Fiesta de los toros tiene, claro que sí, un componente salvaje. Pero es precisamente eso lo que convierte la tauromaquia en algo tan puro, en algo con una autenticidad cada vez más esquiva y poderosa.

Tenemos la suerte de vivir en una ciudad libre, una ciudad hecha a sí misma. Tenemos la suerte de vivir en un Gijón que apuesta por tradición y vanguardia, por una cultura sin barreras ni límites ideológicos.

A lo largo de toda su historia, esta ciudad ha sabido defender a capa y espada la historia y su contexto. A la vista está que lo seguirá haciendo.

Muchas gracias a la peña Cocheras por este "Tranvía de Oro".

