Tarde de toros en El Bibio

Mis conocimientos taurinos han sido siempre precarios, pese a que desde niño mi padre, que en un lance singular llego a finiquitar un toro que Palomo Linares fue incapaz de lidiar y hubo que devolver a corrales, me llevaba con él a la plaza. Algo que no me produjo traumas infantiles, más allá del humo de tabaco que entonces se consumía en grandes proporciones en los tendidos.

En la plaza, entre algunos puros y pertrechados de vasos de plástico con potenciadores de la hermandad y la simpatía, el personal se va preparando para el inicio, que llega con una "Gijón del alma" a cargo de la Música, supongo que por su condición de himno extraoficial de la ciudad, aunque yo hubiera preferido la Marcha de Granaderos, a juego con las banderas que adornan la plaza.

Desfilan las cuadrillas y resto de personal, y, tras dejar los capotes de paseo, comienza un ritual de estiramientos con posturas, para la mayoría de los asistentes imposibles, que recuerdan la pista de calentamiento de la olimpiada, e incluyen a los picadores con ejercicios que asemejan a los lanzadores de jabalina, pero que, supongo, además de musculares, tratan de distender los apretadísimos trajes. Cada cuadrilla, Morante, Manzanares y Ortega, ocupa su parte en el callejón.

En los tendidos se mueven los abanicos, hace calor, y, puntual, un impertinente orpín, que crecerá a orbayo, y se mostrará pertinaz en su viene y va, viene a refrescar a los lidiadores, que generalmente cumplen su cometido bajo un sofocante sol en la mayoría de las plazas de España.

De las faenas, apuntar que Manzanares se llevó dos orejas en su primero, la segunda sustentada en el fervor femenino, y Morante, al que el público apreciaba notoriamente y realizó dos faenas muy bonitas, falló con la espada y ofreció un espectáculo un tanto chusco con su segundo bicho, de capa canela y muy hermoso, pero al que debió llegarle noticia en los toriles de los tres terroríficos pinchazos que había recibido su hermano, y llegado su momento no hacía más que escaparse de su anunciado final, llevando al maestro sin resuello trotando en torno al anillo.

Llegado aquí, la suerte última, siempre me vienen los animalistas a la cabeza, esa cabeza en el pasado formada con la Paideia que inventaran los griegos, y en la que había cabida para Perseo y su Minotauro, y que hoy se llena de tiktok y substancias varias, y que parece condenar a nuestro Uro nacional a la desaparición, aunque en Gijón, el sábado, con cuatro quintos de entrada, por lo bajo, aún se intenta proteger a este hermosísimo animal, dándole una vida y una muerte artística y gloriosa.

Suscríbete para seguir leyendo