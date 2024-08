Festejos decaidos

La Feria de Muestras (de Asturias, no lo olvidemos) es el paradigma de un acontecimiento de éxito, así como nuestro Sporting (nuestro en lo sentimental porque en lo material es de unos ellos) lo es de fracaso. No se quiere decir con esto que se ponga a los responsables de la FIDMA al frente de los destinos rojiblancos: seguramente cosecharían un destino tan gris como el que se apunta conseguirán un año más los dueños extranjeros de la querida entidad futbolera de la localidad. La Feria ha cumplido, en esta ya veterana segunda época, sesenta y siete ediciones y creciendo, poquito a poco, pero en constante aumento. Se le nota el éxito sin ir más lejos, en la pobreza de los contenidos de pabellón de Carbayonia, fruto de la envidia de unos gestores públicos capitalinos que no saben soportar los éxitos de esta bulliciosa villa marinera, tractor económico de la provincia.

Frente a ese paradigma del éxito y lo razonablemente bien hecho que es la Feria, tenemos lo mal hecho. El ejemplo más notable de esto viene dado por el invento de las casetas hosteleras en el paseo de Begoña para contentar la voracidad de la asociación hostelera Otea. Fue cutre, caro y pretencioso. La forma en que el PP y Foro tienen de entender la animación de la villa para celebrar la Semana Grande es muy roma: copia de algo que viene haciéndose un tiempo en otras ciudades, nada con entidad propia y, para colmo, cediendo a una empresa privada la organización del desastre. Y dejemos claro que para calificarlo como una acción fallida no importa que el personal haya acudido en mayor o menor cantidad. Pronto llegará el fin de semana de la manzana y la sidra y tendremos, bajo la presidencia de la efigie de Pelayo en el Muelle, otras casetas de madera y unas masas ávidas de emociones chigreras al aire libre, pero esto ya viene inventado de atrás. Lo original forista es lo del Arco Atlántico que pasó sin pena ni gloria, más bien por el empecinamiento de volver con un invento de su anterior etapa que por afán de proporcionar entretenimiento al personal.

Pasaron también los sangrientos espectáculos taurinos con la demostración, una vez más, que de no haberlos no pasaría nada. Eso que se conoce como la afición, cada vez es menor y, aunque el Consistorio lo regale, no habrá empresario de los llamados festejos que quiera organizar corridas en Gijón, como no los hay en ningún otro lugar de la provincia. Es otro empeño de la derecha local a la que parece que masacrar toros representa una de las esencias patrias. El público va comportándose en sus diversiones de otras nuevas formas.

