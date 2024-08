Alcaldesa torera

Pese a su imagen de fragilidad y sencillez cercana, Carmen Moriyón es una mujer de convicciones firmes, alejada de la demagogia populista que todo lo que toca lo convierte en ideología pro marxista: la religión, el arte, la cultura o los toros con el pretexto de una superioridad moral que no parece en ningún sitio.

La realidad es que la actual alcaldesa de Gijón tiene una excelente imagen no solo entre sus votantes, sino entre la ciudadanía que visita la villa de Jovellanos. El ejemplo de los toros es un referente de su personalidad tolerante y discreta. Hace tres años por ordeno y mando se prohibieron las corridas de toros en Gijón, una tradición popular que data de siglos. El argumento para tal medida fue el nombre de dos toros considerados sospechosos de violencia de género. Una de las promesas electorales con las que la actual Alcaldesa se sometió al refrendo popular fue la no prohibición de los toros. Medida que fue aprobada por la mayoría de los gijoneses, lo que motiva que en las tardes de toros Doña Carmen sea vitoreada junto con los diestros que triunfan en el coso gijonés. Lo primero que hizo Carmen Moriyón fue comprobar que las excusas para prohibir los toros eran falsas e ideológicas, porque el fraude de que la plaza de toros de Gijón no reunía condiciones de seguridad se comprobó con revisiones profundas que era falso: la plaza no tenía ninguna quiebra estructural. La afición a los toros en Gijón está comprobada históricamente, y en la actualidad aficionados llegados de otras partes de España llenan la plaza en la Feria de Begoña.

La Alcaldesa se proclama aficionada, pero no una gran entendida porque reconoce que es un mundo, el del torero, que merece mucho respeto. Descubrió tarde y casi por casualidad su afición a la llamada fiesta nacional. La afición la tenía en casa porque su marido fue médico de la Plaza. Ella forma parte de la peña taurina La Bellota. Una cuestión muy importante es la financiación de los toros en Gijón. Frente a la demagogia, el Ayuntamiento no subvenciona la Feria Taurina, son empresarios que libremente invierten su dinero. La alcaldesa, Carmen Moriyón, no actúa por prejuicios, sino por lo que es bueno para Gijón dentro de la legalidad y las buenas costumbres, si Dios y el tiempo lo permiten –que diría el clásico–.

Los toros, además de afición y entusiasmo, aportan dinero. Según análisis rigurosos suponen siete millones de euros. Es un foco de atracción para aficionados llegados de todos lugares de España y algunos turistas que en Gijón no se sienten extranjeros.

