El J-15 y Cataluña

Hacia 1960, todos los críos pedimos para Reyes un J-15. No sabíamos que era, pero lo pedimos. Comenzó a anunciarse en otoño como el juguete definitivo, sin especificar qué juguete era. Creada la expectación, vendieron la marca y el comprador diseñó un juguete que fue el más vendido ese año; pese a ser caro se agotaron las existencias. La derecha emplea el mismo sistema contra el Gobierno anunciando lo que no existe. El acuerdo catalán, del que solo conocemos los titulares, y que tendrá que pasar por las Cámaras, provoca una riada de advertencias apocalípticas que nos cuentan como si fueran un hecho, romperá España, las autonomías quebrarán, cerrarán hospitales, escuelas y dejarán de prestar servicios elementales, en pro de una Cataluña a la que le caerán los euros de los bolsillos y se limitará a limosnear al resto de comunidades. Los presidentes autonómicos advierten de la ruptura del principio de solidaridad, una anticonstitucional España federal y blablablá. En Asturias ya publicaron cuánto perderemos y qué servicios cerrarán. Las comunidades que exigen que Cataluña sea solidaria son las que rebajaron impuestos a los más ricos concediéndoles becas y ayudas que escatiman a las clases bajas, las que, dumping fiscal mediante, son paraísos fiscales perjudicando a otras comunidades y las que peores servicios ofrecen con privatizaciones y recortes continuos. El caso de Madrid es de sobra conocido y Moreno Bonilla, uno de los principales detractores del acuerdo, hizo una reforma fiscal a la baja invitando a cambiar el domicilio fiscal a los empresarios catalanes para aprovechar la fiscalidad andaluza. No sé en qué va a parar el acuerdo, ellos tampoco, es de suponer que el nuevo plan de financiación de las comunidades que no se conoce, pero que vituperan como si ya existiese, evite los desastres que la derecha política y mediática da por hechos, como sucedió en ocasiones anteriores. Feijóo aseguró que perderíamos los fondos europeos, convirtió la excepción ibérica en el timo ibérico asegurando que serviría para financiar a Francia, anunció que España sería el país europeo con mayor inflación, que entraríamos en recesión, que la reforma laboral destruiría un millón de empleos, que el SMI quebraría empresas, aseguró que Sánchez haría presidente a Puigdemont, que Otegi sería lehendakari, y un largo etcétera de disparates, no dio una, ahora convoca una reunión de presidentes urgente, pero para el próximo mes, solo quiere estirar el chicle una temporada. Sin credibilidad, la fe de quienes creen que solo pasa lo que dicen sus medios y la falta de recambio, Ayuso se les ha ido de las manos, lo mantienen vivo. El J-15 resultó ser una nave espacial de plástico malo, pero se vendió. El acuerdo catalán pasará, pero quienes vierten su mala baba ya consiguieron su objetivo, que se hable de un futuro negro y no de los datos económicos reales, y se odie un poco más a los catalanes y a Pedro Sánchez. Sin méritos que aportar, solo les queda mentir, sembrar odio y discordia, conscientes de que estos bulos prenden en la ciudadanía, es lo único que saben hacer, es todo lo que han aportado desde que perdieron la llave de la caja que quieren recuperar a cualquier precio. Es el mercado, amigo.

Suscríbete para seguir leyendo