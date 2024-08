Ningún concejo asturiano entre los 20 municipios españoles con más turistas por habitante. El primero que aparece, Cangas de Onís, ocupa ya el puesto 21. Y si hubiera muchos visitantes y dejaran mucho dinero y empleo, pues mejor. Eso de los "antiturismo" (y por tanto anticrecimiento económico) sobre municipios saturados o gentrificación hablando en genérico son falacias y dislates. Falacia porque el concepto de saturación no es científico sino subjetivo y exagerado: ¿Estaba saturada la India cuando tenía 700 millones de habitantes? ¿Y ahora que tiene 1.400? Dependerá de la distribución, recursos y percepciones. ¿En España hay gentrificación porque tenemos 100 habitantes por kilómetro cuadrado? ¿Y entonces Bélgica y Países Bajos que tienen 300? Desvaríos y dislates que llegan al extremo de decir que el turismo mata los barrios.

Reclaman trabas al turismo y al comercio: se oponen a ampliar puertos o aeropuertos con la excusa de salvar ecosistemas, pobrecitas margaritas o pobrecitos insectos, quieren prohibir nuevos hoteles, nuevos pisos turísticos o poner tasas turísticas para desalentar visitas e ingresos. Podrá aducirse que hay saturación en algunas zonas, acaso la Costa del Sol, o sectores dentro de una ciudad, acaso el Muro de san Lorenzo en Gijón. Sin embargo, Marbella es el destino turístico mejor valorado, y Málaga para vivir, en encuestas mundiales: ¿Entonces no se sienten agobiados? Y si hay estrechez en pleamar en el arenal de san Lorenzo, cuando se pierden dos tercios de arena seca en la ensenada: ¿No será mejor regenerar el arenal como han hecho en La Coruña con los suyos?

Los progre guays hablan de fomentar el turismo de calidad y no el de cantidad, entonces se contradicen: ¿desde cuándo es progresista que las clases populares no puedan irse de vacaciones? No se entiende por qué solo van a poder irse de vacaciones los ricos; lo mejor será las dos cosas, cantidad y calidad. Tiene tanto derecho a vivir de su negocio el dueño de un hostal como el dueño de un hotel de 5 estrellas. De hecho, la primera "industria" de España es el turismo, que ya casi proporciona el 15% del empleo y del PIB nacional: tenemos buen clima, gastronomía, infraestructuras y servicios. Si en España tenemos muy alta esperanza de vida, a pesar de ellos, eso no demuestra el fracaso del capitalismo español y el éxito del chavismo ruinoso, más bien al revés.

