Solo apariencias

Llegan unos millones desde el ministerio (el de Transición Ecológica). Esos seis millones son para la EMA que quiere controlar el ciclo del agua desde los Arrudos hasta Gijón. Parece que lo quieren digitalizar y el bueno del concejal Martínez, que sirve para todo y también funge como presidente de la empresa local de las aguas, enseguida sacó pecho para presumir de que vamos a tener en esta acuática villa marinera "la red de saneamiento y abastecimiento de agua más moderna de todo el norte de España". Pues que así sea y nosotros que lo remojemos gracias a un control como pocos del líquido elemento, como se decía no hace tanto. Hubo otros momentos en que los dineros que fluían a la ciudad, bien de forma directa o indirecta, eran más cuantiosos y no necesitaba el concejal de turno comparecer en el salón de recepciones de las consistoriales para anunciar lo que la administración general del Estado aportaba a la localidad, pero estos chicos del Foro tienen un sentido de la estética de la comunicación un tanto peculiar, es decir, se pasan de boato cuando se trata de algo que cae bajo su férula, pero a sus socios y, naturalmente, a la oposición los mandan al cuartito que hace de sala de prensa. Como los del PP no se enteran, pronto caerán en la cuenta y querrán comparecer también bajo el retrato de Jovino. Los del gobierno municipal no brillan especialmente por el flujo de sus ideas.

Vi recientemente en una red social la acertada expresión de un buen amigo: "Sí, señora alcaldesa. Los ciudadanos sabemos muy bien lo que, usted, tiene que hacer. Lo que no sabemos los ciudadanos es, si usted, con sus acólitos y añadidos saben lo que tienen que hacer". Mandato tras mandato, y en la gran mayoría de los municipios españoles –y el nuestro no es una excepción– la gran mayoría del público, rondando más del noventa por ciento, conoce quien es su alcalde, pero del resto de los concejales, gobernantes y opositores, hay pocos que lleguen a un quince. Por ello, mi amigo acierta al poner el foco sobre la cirujana, que no sabe lo que tiene que hacer. Misas y toros, eso sí que lo tiene claro, pero poco más. Tampoco le falta remango para hacer alcaldadas de vez en cuando, eso es natural y hasta necesario en un alcalde, como cuando se cargó a la mitad de los ultras de Vox y realizó su famosa operación de blanqueamiento; pero le falta todo lo demás: no es ni atrevida ni creativa, así que, por ejemplo, para salir del atolladero de Tabacalera, retoma un proyecto de Paz F. Felgueroso. Y todo por esos trillados caminos.

