Al doctor Juvenal Urbino le resultaba inevitable recordar el destino de los amores contrariados cada vez que olía almendras amargas.

Se puede hacer una historia de la humanidad a partir de muchos elementos, también de los venenos. De Sócrates y la cicuta a ese polonio del que tanto hemos oído hablar en los últimos tiempos y al que Putin parece tenerle afición.

El pasado domingo un niño de once años fue apuñalado en el pueblo de Mocejón. Apenas veinticuatro horas más tarde y, ajenos a la familia y a las declaraciones de la Guardia Civil, comenzaron los rumores sobre la nacionalidad del responsable del asesinato. Mateo dejó de ser un niño muerto para convertirse en un pretexto que confirmara el peligro de la inmigración. Veneno.

En el año 2004 tomé conciencia por primera vez de ese olor a muerte. El jueves 11 de marzo se produjeron los atentados de Atocha en Madrid. El jueves, el viernes y el sábado fueron jornadas de radio y de espera de comunicados. El gobierno del presidente Aznar insistía en que a los responsables no había que buscarlos en desiertos muy lejanos y apuntaba a la banda terrorista ETA. La Cadena Ser, a la que se fueron sumando otros medios y partidos de la oposición, apuntaba a un ataque islamista. La guerra de Irak y la foto de las Azores estaban muy presentes en esa campaña electoral. El domingo 14 de marzo debíamos acudir a las urnas. Durante esos tres días todo olía a cianuro, todo apestaba a almendras amargas.

El sábado 13 de marzo me reuní con unos amigos en la sidrería Los Campinos. Me encontré allí con un antiguo profesor del Colegio al que hacía mucho tiempo que no veía. Lo recordaba con cariño y admiración y charlamos durante un buen rato de manera afectuosa. A las ocho y media de la tarde anunciaron en la televisión una comparecencia del ministro del Interior, Ángel Acebes, y todo fue silencio a la espera de unas palabras que iban a aclarar quién había cometido aquellos atentados. Las ciento noventa y ocho víctimas, las mil quinientas personas heridas y el dolor de sus familias habían dejado de importar. Veneno.

El ministro Acebes anunció la detención de dos indios y tres marroquíes. Mi antiguo profesor torció el gesto, soltó algún que otro improperio contra la Cadena Ser y se marchó enfadado. Me dio tanto asco su actitud de enfado como la sensación de alegría que por unos instantes se apoderó de mí.

Ese día nos convertimos en almendras amargas.

Suscríbete para seguir leyendo