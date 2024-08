El reto de las infraestructuras

Por mucho que se insista en la movilidad sostenible como algo transformador, todavía queda mucho por recorrer. El vehículo particular, y así se palpa veranos tras verano, continúa siendo la opción preferida para la inmensa mayoría de quienes visitan Gijón en la temporada estival. Son pocos los que llegan en grandes grupos en autobús y apenas apreciable los que optan por el avión o la renovada opción del tren. Esa forma tradicional de viajar por vacaciones ha vuelto a poner de manifiesto el problema de las infraestructuras en Gijón, especialmente en lo que a problemas de aparcamiento se refiere, además del colapso del tráfico en varios puntos clave de la ciudad. Son ya dos los veranos donde ha quedado meridianamente clara la preferencia de buena parte de los españoles que encuentran en la capital marítima del Principado, y en Asturias en general, el lugar idóneo donde descansar. Pero un año más Gijón sigue sin dar respuesta a esa afluencia de viajeros para que la ciudad no colapse. El problema, según confirman todos los indicadores, va a ir a más en los próximos años, por lo que resulta urgente trazar un plan que permita convivir a los gijoneses con los turistas entre los meses de junio a septiembre.

Los responsables de los aparcamientos privados de la ciudad alzaban la voz esta semana a través de LA NUEVA ESPAÑA. Ya no son solo aquellos en primera línea de playa, como los parkings de Fomento o el parque de la Fábrica del Gas en el barrio de La Arena. Además de todos los que están en la zona centro, también se advertía, por ejemplo, que el aparcamiento de la avenida de El Llano colgó el cartel de completo muchos días seguidos. A pie de calle, la situación tampoco mejora a pesar de la recuperación de plazas de aparcamiento en superficie, algo que no ayuda precisamente a mejorar la convivencia ni el aprovechamiento de los peatones del espacio público. El hecho de que muchos de los grandes aparcamientos que podrían servir como disuasorios se ven ocupados a lo largo del verano por distintos eventos tampoco ayuda. El de los Hermanos Castro, por ejemplo, enlaza evento tras evento. O el de El Molinón, que por motivos de seguridad los días de partido, el pasado domingo –entre toros, Feria de Muestras y Sporting–, deja numerosas plazas sin cubrir. Eso motiva, como se ha visto en las últimas fechas, que proliferen los estacionamientos en sitios no permitidos, como sistemáticamente ocurre en el pequeño espacio verde junto al Museo del Ferrocarril. O, más puntualmente, cuando el "Solarón" se llena de coches la Noche de los Fuegos.

Está en marcha el aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal, pero nada más se supo de ampliar algunos ya existentes como el del San Agustín o de crear nuevos espacios como bajo el parque de Cocheras o uno en altura detrás del Palacio de los Deportes de La Guía. A eso se añade la opción de habilitar plazas eventuales disuasorias con el objetivo de descongestionar la ciudad como pidieron este viernes distintos colectivos de la ciudad. Trazar un plan de acción para el futuro es más que una necesidad para evitar que Gijón muera de éxito y se haga invivible para los gijoneses.

