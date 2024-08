Inicuo Elon Musk

Algunas voces (pocas) reclaman, Bilbo, que nos ocupemos menos de las cuitas de la gente corriente, que no deberían interesar a nadie, y señalemos a los superricos, que desvelemos su modo de vivir y sus ideas, de manera que cuando se conozcan a fondo quizás subleven a las multitudes. Porque existe, tiene rostro una clamorosa obscenidad de la riqueza sobre la que preferimos pasar de puntillas por ignorancia o por miedo. Si preguntas a la inteligencia artificial ChatGPT por las cinco personas más ricas del mundo, te contesta que en julio de 2024 eran:

Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, con una fortuna de 248 mil millones; Jeff Bezos, fundador y presidente ejecutivo de Amazon, con un patrimonio neto de alrededor de 214 mil millones; Bernard Arnault, presidente y CEO de LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), con una riqueza de 196 mil millones; Mark Zuckerberg, CEO y presidente de Meta Platforms (anteriormente Facebook), con un patrimonio neto de 178 mil millones y Larry Ellison: Cofundador, presidente y CTO de Oracle, con una fortuna también de 178 mil millones.

Y no te me pongas en plan perro puntilloso indagando si hablamos de dólares o euros. Si la IA no lo precisa, por algo será. Bueno, pues de ese primer megarrico Elon Musk te contaré que ha declarado su apoyo explícito a Trump en las próximas elecciones norteamericanas. Aún peor: hace un año manifestó abiertamente que no estaba de acuerdo con la idea de los sindicatos. Y punto. Le molesta la sola perspectiva de que existan y hace cuanto puede (y puede cantidubi) para combatirlos en Estados Unidos y en el mundo. Por tener, este supermillonario tiene tres nacionalidades: la sudafricana, la canadiense y la estadounidense. Ya insinuaba Quevedo que, con dinero, poderoso caballero, se compran patrias, mientras que sin él apenas te da para unos centímetros de cayuco a la deriva.

Franklin D. Roosevelt, siendo presidente de EE. UU., pronunció unas palabras en 1936 contra los supermillonarios de su época que merecen recordarse: "Admiten que la libertad política es asunto del Gobierno, pero creen que el orden económico no es asunto de nadie". E ironizaba así: "Era natural y quizás humano que los príncipes privilegiados de estas nuevas dinastías económicas, sedientos de poder, intentaran controlar el propio Gobierno. Crearon un nuevo despotismo y lo envolvieron en la mano de la libertad económica. Las horas que trabajaban hombres y mujeres, los salarios que recibían, las condiciones de su trabajo, todo esto había escapado al control del pueblo y fue impuesto por esta nueva industria".

Elon Musk, según Roosevelt, sería uno de esos nuevos príncipes privilegiados. Nada parece haber cambiado, Bilbo, salvo que los ricachones de ahora son más ultrarricos.

Suscríbete para seguir leyendo