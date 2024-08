Un paso más en el fraude de Venezuela

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano de proclamar a Maduro presidente electo, sin que este haya enseñado ninguna prueba tangible que le avale como ganador las pasadas elecciones en Venezuela, es un paso más para la consolidación del fraude. Lo más penoso para cualquier ser humano que respete los principios más básicos de la democracia, es que el sátrapa espeta que es la oposición quien no admite los resultados electorales, esa oposición a la que no le dejó ni elegir a sus candidatos.

Maduro no reconoce la voluntad del pueblo venezolano, aplastando el clamor de justicia con más de dos mil detenciones y casi treinta muertos, demostrando que ha decidido romper completamente con la constitución, gobernando en la más falsa y peligrosa de las dictaduras, aquella que pretende disfrazarse de democracia.

Algún día –más pronto que tarde– el tirano y su camarilla criminal y cómplice, tendrán que rendir cuantas ante la humanidad por causar tanta sangre, dolor, hambre y represión. Por conducir a la miseria absoluta –en nombre del socialismo– a un país tan rico, desnudando al pueblo de todos sus derechos y dignidades mediante el saqueo perpetrado por él y los suyos, amasando grandes fortunas ante la pasividad del resto del mundo. Que vergüenza nos tenía que dar a todos.

La victoria de Edmundo González no sólo fue aplastante en números globales, sino que además se produjo en todos los estados de Venezuela, pero para Cuba, Nicaragua y resto de estados amigos de Maduro no importa lo que decidan los venezolanos sino continuar con la hoja de ruta marcada por la "narcodictadura" que acumula seis mil asesinados, más de trescientos presos políticos y ocho millones de exiliados.

Y si antes hablé de vergüenza, eso es lo que siento por haber tenido como presidente en España a José Luis Rodríguez Zapatero, esa especie de criatura horrible, ese "Gollum" despreciable cómplice y no mediador, escondido a la espera de que pase la tormenta para volver a la escena espantosa de compartir mesa y mantel con los déspotas. También sabremos algún día qué se esconde detrás de sus viajes a Venezuela y su contubernio con el dictador.

Lo que está sucediendo en Venezuela me duele como le duele a cualquier persona de bien, pero a mi me afecta sobremanera, no sólo por ser un país que he visitado en numerosas ocasiones y en el que hice buenas amistades, sino sobre todo por el trato personal y diario que mantengo con el colectivo de venezolanos residentes en Asturias –especialmente en Gijón– que llevan años pidiendo libertad para su pueblo y a los que escucho, doy voz y ayudo en lo que puedo, ahora desde mis responsabilidades políticas y siempre como un ciudadano más, que no puede mirar para otro lado mientras al prójimo le están robando la cartera y la vida.

