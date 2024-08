Pelotas y caballos

Impresionado uno por la mediocridad del Sporting, demostrada en estas dos primeras jornadas de la Liga que no auguran nada bueno, se queda pasmado por la complacencia de un importante sector de la afición y hasta de los propios medios de comunicación. Es como si se quisiera conjurar la defectuosa gestión de los de Orlegui a la hora de conformar a los componentes de los diferentes equipos de trabajo de la entidad. Quieren que su metedura de pata al comprar el club les salga barata y eso no aporta mimbres para el éxito. La torpe gestión es propia de un equipo de segunda, nada de esas ínfulas que rigen de telepredicadores con iluminados llamamientos para acallar el disgusto de la afición, para que continúe llenando las gradas de El Molinón, con el discurso de que ahorita han de llegar cosas bonitas: solo les falta vestirse de mariachi y cantarlo por rancheras, porque otra cosa ya se ve que no saben o no quieren hacerlo.

Por cierto que los aparcamientos del estadio se llenan a las primeras de cambio para desesperación de los cientos de conductores que pretenden quedar por los alrededores del campo. Es natural que esto suceda en verano y, año tras año, piden más aparcamientos los comerciantes, los hosteleros y ya hasta la Cámara de Comercio. Cada uno de los peticionarios hace su particular carta a los reyes magos edilicios. Lo curioso del caso es que todos estos que piden y piden, no están dispuestos a pagar más para que la administración local "fabrique" más plazas de estacionamiento, sean bajo tierra, en superficie o en altura. No saben los munícipes gobernantes del bipartito, más el peculiar no adscrito que les otorga la mayoría, cómo se las maravillarán para explicar que les falta numerario, que no hay dinero, vamos. Es lo malo de prometer el paraíso y luego no tener ni para plantar un par de ciruelos.

Comienza el hípico y el médico Kocina se lo quiere quedar todo para manejarlo según su conveniencia y arreglárselas así para una enésima intentona de componer la operación que arrastra desde hace unos años cuando se quedó con el CHAS y sus pufos. Al ecuestre doctor le salen bien las cosas de sus residencias, de sus empresas de provisión de menús, hasta de sus hospitales, pero se le tuerce lo de los caballitos. Pretende una operación megalómana que, entre otras cosas, significaría terminar con la pista verde de las Mestas y una tradición de alrededor de dieciséis lustros. El hípico gijonés siempre fue municipal y cuando más brilló lo era, bajo el paraguas del Patronato Deportivo Municipal y con gentes de aquí a su frente. A Kocina se le recomendarían menos fuegos fatuos.

Suscríbete para seguir leyendo