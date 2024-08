Aurelio Agustín de Tagaste (354-430) no se andaba con matizaciones a la hora de decir cosas gordas, grandes, hermosas. Esta es la más conocida de todos: "Ama y haz lo que quieras". También otra menos conocida, pero no menos hermosa, la de llamar al amor: "Don protoprimordial". Ya sé que lo de "proto", no suena a casi nadie, porque el griego no se estudia. Pero sigamos adelante. Agustín tenía el don del admirable exceso verbal para aproximarse a ese "todo exceso" que es el Amor de Dios.

Como no hay santo que no las haya pasado "moradas", Agustín tampoco se quedó atrás en lo que concierne a los sufrimientos. Le tocó el regalo de los donatistas, rebautizadores católicos pasados a su bando, auténtica jauría de leones rugientes y desgarradores. Había una pandilla de fanáticos apoyados de los donatistas que se llamaban a sí mismos "atletas de Cristo" (nihil novum sub Sole!), y a los que los católicos llamaban "circunceliones" o saqueadores de bodegas, que se dedicaban a aterrorizar a los católicos de Agustín, al grito de "alabanza a Dios". Y Agustín tuvo que enfrentarse contra toda esta morralla.

El movimiento donatista se denominó inicialmente a sí mismo "Iglesia de los mártires", puesto que sus fieles pretendían ser los únicos en mantener el honor y la pureza de fe de aquellos héroes cristianos que había dado su vida durante la persecución de Diocleciano. El nombre de donatistas, les fue dado por causa de Donato, obispo de Cartago, que defendía que los cristianos "lapsi", los que no habían dado su vida en la persecución, debían de ser otra vez bautizados.

Y muchos de estos "cristianos perfectos", llamados donatistas, sacudían su complejo alardeando de valientes. La eterna historia de siempre. Agustín, que no tenía que alardear de nada, y él lo sabía muy bien –basta leer sus Confesiones–, embebido en su alucinante búsqueda del Amor de Dios, tuvo, sin embargo, el suficiente realismo para luchar y vencer a esta jauría de acomplejados.

Esta polémica inútil y provinciana de Agustín con los salvajes donatistas, le llevo a un buen desgaste interior, y a consumir buena parte de su talento. Por eso conviene no olvidar que muchas páginas suyas, siempre enriquecedoras, deben ser leídas a la luz de aquella lucha feroz contra los donatistas. Y es que los majaderos dentro de la Iglesia, si alcanzan el poder, suelen ser muy peligrosos. Puede que Agustín nunca pensara en dejar una obra imperecedera, pero la dejó. Él solo pensaba en apacentar la grey de Hipona, donde sólo era el obispo querido por su gente.

No sé si una vez más se cumple aquello de que no hay nada tan universal como lo más particular. Y lo más particular de Agustín era su corazón. Ese que nos dejó sin matizar la hermosura de: "Ama y haz lo que quieras"

