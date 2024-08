Toros y maltrato animal

No es cuestión de libertad, la libertad de ir a los toros ampara también a quien pide su supresión, y la libertad que no permite darle una patada a un perro o apalear a cualquier animal, no debería permitir masacrar a un toro. No vale la tradición, muchas desaparecieron, la cabra del campanario, el toro de la Vega, arrancar la cabeza de un pato al galope, o quemar brujas. Sin corridas, el toro no se extinguiría, el toro bravo no es una especie distinta de otros toros, es el resultado de la selección y cruce de distintos ejemplares durante años para potenciar las mejores características para la lidia. Además, las ganaderías tienen ayudas económicas por distintas vías y otras especies se conservan sin masacrarlas. Tampoco se trata de que intelectuales de izquierda sean aficionados, hay intelectuales de izquierdas a favor como los hay de derechas en contra. Ni siquiera es importante la aportación de los toros a la economía local, cuatro días en un mes con todo lleno no puede ser una cantidad notable. En cuanto a la historia, nuestro país tiene hechos históricos de todos los colores. Si se clasificaran por importancia, los festejos taurinos, sobre cuyos orígenes hay muchas versiones, estarían en la parte baja de la tabla.

Las corridas son maltrato animal, se masacra un toro para complacer a unos pocos. "National Geographic" publicó un informe demoledor sobre el sufrimiento del toro: "La evidencia muestra que los toros se exponen a factores estresantes físicos, psicológicos y ambientales"; "en el tercio de varas, una puya produce una lesión en los músculos responsables del movimiento de la cabeza que limita su rango: el toro ya no puede levantar con normalidad la cabeza, lo que reduce su capacidad de ver, escuchar y olfatear. La herida puede provocar la pérdida de hasta el 18% del volumen de sangre"; "en el segundo tercio, al toro se le clavan seis banderillas diseñadas para asegurarse de que la púa permanezca en su lugar. Mientras más se mueve el toro, más dolor causa ya que se desgarran los músculos. Las banderillas agravan el daño muscular, amplían las heridas y aumentan la hemorragia"; o "en el último tercio, se clava una espada de doble filo y ochenta cm de largo buscando el corazón. La espada causa lesiones en los pulmones y bronquios. Una parte de la sangre puede entrar a las vías respiratorias y ahogar al toro. Se puede lesionar la tráquea y producir sangrado del hocico. Si se corta una arteria, es posible que el toro muera por hemorragia. Si después el toro sigue vivo, se procede al descabello introduciendo un cuchillo entre la primera y segunda vértebras cervicales, seccionando la médula espinal".

Cuando un toro sale al ruedo su primera intención es huir, si intenta saltar la barrera no está atacando, está huyendo, se encuentra en un entorno que no es el suyo, que desconoce, y quiere escapar, es el estrés físico y ambiental, que empieza cuando le encajonan, al que se refería el estudio citado. No es arte ni cultura, es un espectáculo cruel y sangriento en continuo declive por número de festejos y de público, y su recuperación en Gijón es un paso atrás.

Suscríbete para seguir leyendo