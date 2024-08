Covadonga en su solemne novena

LA NUEVA ESPAÑA ha publicado una amplia entrevista a José Luis Corral, que lleva años desde Zaragoza vendiendo, con claro oportunismo por estar próxima la fiesta de Asturias, lo que para él es una obviedad: que Covadonga no es una realidad histórica, sino un mito fundacional. Para este historiador locuaz y maño, no existen los hechos, sino las interpretaciones, como sostenía el padre del nihilismo, Friedrich Nietzsche. La historia –para Marx, opinión– que siguen muchos presuntos historiadores, como la cultura, el arte y la religión, son reflejo de las estructuras económicas. A esta ordinariez negacionista se ha sumado "El País", diario claramente sectario, con los mismos prejuicios, pero ampliados a la Conquista de Granada por los Reyes Católicos

Pero en la teoría de la ciencia actual la historia no goza del estatus de ciencia pura, como pueden ser las ciencias de la naturaleza o las matemáticas, con base en las tautologías. Se da un hecho singular en su entrevista. Según un historiador, al que tiene el señor Corral gran estima, Emilio González Ferrín, recientemente premiado con la Medalla de Oro del Círculo Hispano Árabe, sostiene que en España no hubo ni invasión ni conquista árabe, ni violencia contra los cristianos realmente inaudito en historiador que se precie. Sin embargo, su colega José Luis Corral sostiene todo lo contrario, pues afirma que hubo invasión y conquista violenta en la Península Ibérica. Innumerables cristianos asesinados, durante siete siglos, con un nombre propio, el terrible Almanzor. La conclusión a estas dos posturas antitéticas deja en evidencia a uno o los dos historiadores.

Para José Luis Corral, Covadonga es un mito en sentido negativo, lo que niegan muchos historiadores que para el sabihondo negacionista solo escriben relatos rancios caducos y desfasados, pura ideología. Asturias, según él, no necesita del mito de Covadonga para ser un lugar en el mundo con voz propia: un brindis al sol que intenta negar por qué es Asturias lo que es y cómo es. Mucho más que una región de moda por el turismo, que se inició en la Reconquista y continuó en el Reino Astur. Es necesario no olvidar esto en la Semana Grande de Gijón, presidida por su primer rey, Don Pelayo.

Es preferible seguir las intuiciones que Jovellanos nos ha legado. No solo en el teatro su Pelayo, sino también, en esa pieza magistral de retórica, el elogio al gran arquitecto Ventura Rodríguez. El positivismo histórico, como todo positivismo, transforma la realidad histórica en ideología al servicio del poder. Es lo que en el fondo defiende José Luis Coral. Ya hace tiempo un sesudo y violento Premio Nobel ofendió gravemente a los asturianos con un exabrupto obsceno. Cuando el historiador no tiene datos positivos para demostrar los hechos que quiere negar, no puede convertirse en mitólogo, filosofo materialista de la historia y mucho menos teólogo de la Historia, eso lo formuló San Agustín en la ciudad de Dios.

