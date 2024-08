Las empresas asturianas Armón y Gondán, sobre todo la primera, parece van viento en popa en los últimos años. La asturiana-gallega Astilleros Armón (Navia, Gijón, Vigo...), primer fabricante español por cuota de mercado, ha ampliado su liderazgo en el sector nacional durante la primera mitad de 2024 con la contratación de 21 de los 26 nuevos barcos encargados en España. Quedan ya lejos y parecen felizmente superados los tiempos de la reconversión naval estatal, que en realidad fue reducción industrial, cuando el protagonismo mediático lo protagonizaba el levantamiento de barricadas, en vez de la contratación de nuevos buques eficientes. La etapa de construir súper petroleros españoles pasó, ahora los astilleros se especializan en nuevas oportunidades.

El Ministerio de Transportes plantea ahora un acceso desde el enlace de La Peñona al puerto El Musel de unos 2,5 kilómetros, para crear un "bulevar urbano" de cuatro carriles para automóviles y la construcción de tres pasarelas, con carril bici y pasillos vegetales laterales de cinco metros. Llamar a este planteamiento bulevar suena bonito, pero también un poco raro, si nos referimos a calle ancha con arbolado abundante, pues habrá que ver qué tipo de avenida concreta el proyecto, con dos carriles en cada sentido. La avenida del Llano tiene mucho más verde en uno de sus laterales, y en este caso del acceso a El Musel, que los vecinos reclaman mayormente soterrado y se ha desechado por caro, la mayor parte del tráfico serán camiones, aunque con menor carbón que antes. Los 286 millones prometidos en campaña electoral van a menguar mucho cual suflé.

Una tercera noticia local significativa ante el inicio de curso, en esta ocasión temporada futbolística, es el renqueante inicio de la competición por el Sporting de Gijón. Claro que no ha hecho más que empezar y no hay perspectiva aún para hacer balances parciales, los siguientes resultados pueden traer diferentes situaciones. Pero sí un par de comentarios. Normalmente un proyecto para triunfar a medio plazo necesita estabilidad y coherencia, eso de cambiar a la mitad de la plantilla de un año para otro puede lastrarlo. Segundo, el fútbol se juega con porterías, pues gana el partido el equipo que mete en ellas más goles: ¿Tiene el Sporting delanteros goleadores? Por tanto, el éxito no viene de la retórica entre partidos sino de la eficacia durante el encuentro.

Suscríbete para seguir leyendo