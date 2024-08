Golpe de calor 1x005

Llega el final de agosto. El verano parece quemar los últimos cartuchos de diversión y desconexión. Este peculiar delirio estival emprendido en esta humilde columna, alimentado por los efectos del "calor extremo", toca a su fin.

Uno se pone a pensar. Imagina que volvemos a romper hoy el récord de escanciado simultáneo. Sería una gesta increíble. Digna de grandes ciudades. ¿Y si nos ponemos a imaginar y soñar otras empresas?

Imaginemos que Gijón empieza a reconocerse como una ciudad que se indigna ante las injusticias. Que la inequidad moralmente aceptada que suponen realidades como el sinhogarismo no son toleradas. Una ciudad donde todas las personas pueden acceder a un hogar. Sí, un hogar. No una habitación; no una cama improvisada en cualquier rincón bajo el techo del cielo. Un hogar que permita reconstruir proyectos de vida, de dignidad. Porque Gijón entiende que las personas no brotan del asfalto de las calles como así hacían las personas de la tierra en la gran obra del surrealismo cinematográfico que fue "Amanece que no es poco". Todas las personas han soñado con vivir, con tener oportunidades; han luchado, han peleado... y en ocasiones se han podido sentir derrotadas.

Un hogar que permita acumular recuerdos y vivencias. Un hogar conquistado por el olor y calor de un plato de comida, de una tarde de sofá y manta. Un hogar convertido en campo base de descanso, que permite levantar puentes con sus vecinos y vecinas, con su barrio, con su entorno. Las plazas, parques, centros municipales: escenarios de encuentro, conversación o actividades.

Hogares que previenen la caída libre que supone el sinhogarismo para una persona. Hogares que permiten generar nuevas oportunidades, que se convierten en islas de esperanza para quienes han sufrido la invisibilidad del sinhogarismo.

Muchos pensarán que estamos ante una quimera. Farfullarán que es imposible. Déjenme coquetear con la utopía. Sólo así se pueden perseguir verdaderos cambios que nos hagan sacar pecho y reconocer con orgullo lo que somos como sociedad. Y créanme que motivos para transitar del mundo de los sueños al de la realidad los hay. Gijón lleva muchos años preocupándose y ocupándose del sinhogarismo. Con luces y sombras. Con avances. Insuficientes, sí. Ante la crudeza de esta realidad siempre lo serán. Pero recorriendo un camino que muchos otros lugares ni tan siquiera se lo han planteado.

Muchas personas se han ido ilusionando y contagiando de una idea: es posible trabajar para erradicar el sufrimiento extremo que supone el sinhogarismo. Y la gran noticia, alejada de cualquier delirio transitorio, es que quieren intentarlo. Entidades y administraciones han construido y encontrado en la Red de Inclusión Activa un lugar donde materializar lo que muchos consideran imposible. Un espacio facilitado por la Fundación Municipal de Servicios Sociales desde el año 2010 que tiene ante sí un gran reto. Grande, pero no imposible.

