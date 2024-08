Turismo o connivencia

Gijón es una de las ciudades más emblemáticas de Asturias, la oleada de turismo de los últimos años se ha convertido en un problema creciente que está afectando negativamente a la calidad de vida de sus residentes. Si bien el turismo puede ser una fuente importante de ingresos para la economía local, la actual gestión y planificación de esta actividad en la ciudad está teniendo repercusiones preocupantes en varios aspectos fundamentales.

Uno de los efectos más notorios de la masificación del turismo es el encarecimiento del alquiler de inmuebles. La creciente demanda de viviendas para uso turístico, impulsada por plataformas como Airbnb, ha provocado un aumento significativo en los precios del alquiler. Esto ha hecho que muchas familias locales no encuentren alternativas asequibles. Esta tendencia no solo está desplazando a los residentes de toda la vida, sino que también está modificando el tejido social y comunitario de los barrios, generando un Gijón más enfocado en el turismo que en la ciudadanía. O así nos lo hace ver el Ayuntamiento que prioriza las necesidades de las y los turistas, claro ejemplo de ello es la habilitación de espacios de gastronomía en suelo público, muchas veces a expensas del tránsito y la comodidad del vecindario. Todo un "Paseo Gastro" transformando espacios que antes eran de uso común. Esto no solo restringe el acceso a ciertos lugares, sino que también afecta la convivencia y el disfrute de la ciudad por parte de quienes viven en ella. La falta de un equilibrio adecuado entre el desarrollo turístico y las necesidades locales es evidente y preocupante. Además, cabe destacar que el empleo generado por el turismo no es de calidad. La mayoría de los puestos de trabajo relacionados con esta industria son temporales, estacionales y, en muchos casos, mal remunerados. A menudo, estos empleos no ofrecen estabilidad ni oportunidades de desarrollo profesional a largo plazo, lo que no contribuye significativamente al bienestar económico de la población local. Dependencia del sector turístico sin un enfoque en la diversificación económica podría llevar a la ciudad a una situación vulnerable.

En conclusión, la masificación del turismo en Gijón está llevando a un encarecimiento insostenible de los alquileres, una mala gestión de los espacios y recursos públicos y la generación de empleo de baja calidad. El Ayuntamiento debe replantearse su estrategia, buscando un equilibrio que permita el desarrollo turístico sin comprometer la calidad de vida de la ciudadanía. Es crucial que se implementen políticas que protejan a las y los residentes, solo así se podrá asegurar un futuro sostenible para Gijón, en el que tanto residentes como visitantes puedan disfrutar de la ciudad de manera armoniosa.

