Aquí: "El Caso"

Aquí estoy, a la carga. Lo lógico es que les dijera que con fuerzas, pero las tengo pelín desgastadas. ¿Ganas? Todas las del mundo, porque ya les echaba a ustedes de menos. Les cuento un poco. He tenido una semana de vacaciones, pero también mucho trabajo, la casa llena de hijos y nietos, bebé (que ganas tenía) y así pues ya tengo tres, que es uno de mis números favoritos. No hay demasiadas novedades en este verano, ¿verdad? Me gustaría poder decirles que las cosas en política han cambiado; que los jóvenes pueden alquilar un piso, cuando son mileuristas; que se ha acabado la guerra de Ucrania; que se han intervenido en el problema de Israel y Gaza; y que Pedro, nuestro Pedro, ha contestado a las preguntas que nos hacemos todos los españoles, pero que al señor no le da la real gana de contestar, mientras sigue viajando allende los mares para decir lo que todos dijimos hace dos mil años, que la inmigración ilegal es imposible, porque a veces, además de maravillosos trabajadores, se cuela la escoria de muchos países, que habría que controlar o mandar a sus países cuando delinquen un millón de veces.

Pero no, esto sería un sueño y lo que vivimos es una pesadilla. Porque este verano, que entre niño y niño, consulta y consulta, algo he visto de la televisión y les juro que algo de sangre me ha salpicado. En todas las cadenas es lo mismo. En mi época había un periódico de sucesos que se llamaba "El Caso" y que era truculento porque narraba todas las desgracias y asesinatos que había, de tal forma, que recuerdo pasar por los kioscos y taparme los ojos para no ver la portada. Ahora lo veo a todas horas: asesinatos, suicidios, desapariciones, peleas salvajes, todo ello amenizado por todo tipo de entrevistas a la vecina, al señor que estaba en la calle, al camarero y al lucero del alba, para persistir en una noticia truculenta que además les dura días y días estirándolas como el chicle. Eso sí, en tertulias en las que se insiste una y otra vez en el caso que les ocupa, con los mismos tertulianos siempre. Agotador. Mira que odiaba el Sálvame y el cotilleo, pues qué quieren, casi, casi me apetece ver divorcios, amoríos, enfrentamientos y demás que ver atrocidades en las que solo nos falta ir a la sala de autopsias. Y no sé si será casualidad, pero es el verano en el que más trabajo he tenido en muchos años, porque hay una verdadera necesidad de atender la salud mental que parece se está deteriorando a marchas forzadas. ¿Ustedes han visto algún programa que se dedique a esto? No, ¿verdad? ¿A que no estaría mal un programa que se dedicara a promover el equilibrio emocional que estamos perdiendo, a prevenir, a detectar trastornos?... Pues eso.

