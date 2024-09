Los ritmos y ritos de estos días nos conducen inexorablemente al final del verano. Los amaneceres se retrasan y los atardeceres se apresuran. Llegaron, aunque ligeramente adelantadas, las "mareonas" de San Agustín. Las tardes de hípico se han convertido, como cada final de agosto, en el acontecimiento social gijonés de estos días.

El conde de Salvatierra, gijonés veraniego de adopción desde hace décadas, nos recordaba que estamos sobre todo ante un evento deportivo de primer nivel, y no seré yo quien le corrija. Es precisamente en lo deportivo donde el hípico tiene el mayor reto, que no es otro que recuperar y mantener esplendores pasados, no tan lejanos. En lo social es una cita sobradamente consolidada y querida por los gijoneses para despedir el mes más intenso de la ciudad. Para ver y dejarse ver, cada tarde, con el fondo de la cuidada pista verde de las Mestas, de las pocas que quedan en nuestro país, la emoción de las apuestas, y a los sones de la marcha Radetzky y de las palmas. Que aquí no asociamos al año nuevo, como en Viena, sino al final del verano.

Nos quedan las populosas fiestas patronales del Grupo, o las citas festivas de La Guía y de las Vírgenes de Cimadevilla para darle el carpetazo al asunto.

Gelu, popular cantante pop en la España de los años sesenta, repetía en el estribillo de uno de sus numerosos éxitos veraniegos que "cuando llegue septiembre, todo será maravilloso".

Pero parece que pintan bastos en este noveno mes del año que acabamos de estrenar. Lo de que nuestra economía va como un cohete lo desmentimos, personalmente, cada vez que hacemos la compra o llenamos el depósito de nuestro vehículo. La situación política parece tan endiablada o más que hace unos meses. A la polarización e inestabilidad, ya instaladas, se añaden la crisis migratoria o el polémico pacto de financiación a la carta para Cataluña, que poco bueno augura para regiones como la nuestra.

A nivel local el Sporting no parece haber empezado la temporada con buen pie, toquemos madera para el derbi. Y se escriben nuevos capítulos del vodevil del vial de Jove. Ese toreo de salón al que se someten los intereses locales, carente de la más mínima gracia o arte, sí que estaría bien prohibido. Y los avances en temas tan cruciales como la futura estación intermodal, parecen emular a nuestro semiAVE cuando llega a León y encara su marcha, con lentitud in crescendo, hasta lo que hoy es el "apeadero-término" de Gijón. Septiembre ha llegado y la maravilla que nos cantara Gelu, qué quieren que les diga, no la vemos por ningún lado.

Suscríbete para seguir leyendo