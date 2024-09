Un secreto al descubierto

Déjame contarte, "Bilbo", la singular concepción de "Poemas de cine" (BajAmar editores, 2024) y ofrecerte dos muestras de cierta poesía amorosa que no se aposenta en emanaciones ígneas sino en los rescoldos del apego.

El autor se limita a anotar en una plantilla del ordenador el título de la película que acaba de ver. A partir de ese momento, los neurotransmisores operan a su antojo y en torno al título anotado comienza a fluir, a desarrollarse un texto sencillo, una historia corriente que nada tiene que ver con la película (o sí), bajo el influjo de las conexiones neuronales, fenómeno que en biología se denomina sinapsis. Lo que viene a probar que la neurosis y la literatura ocupan a veces zonas fronterizas sin necesidad de distorsionar el lenguaje o incurrir en los vicios del preciosismo vacuo, del surrealismo onírico o del malditismo provocador.

Una bolsa de canicas

Discurre el poeta, / de magín destartalado, / que la mejor metáfora del amor /septuagenario / descansa en dos canicas / desvaídas, / arrumbadas / en el fondo del saco. / Muy juntas. / Apretujadas. / Que no. Que no. / Que el amor / no se ajusta a los besos emitidos / por labios cuarteados. / Que no. Que no. / Que el amor / no se fija en la languidez de / miradas legañosas. / Que no. Que no. / Que no hay estremecimientos / apasionados / inducidos por tactos resecos. / Cavila el poeta, / de magín destartalado, / que la más brillante alegoría del / amor caduco / reside en dos canicas / muy juntas, / apretujadas / en el fondo del saco. / Apegadas / por la ternura temblequeante / que deposita el tiempo / compartido. / Ese reservorio común / de duelos y celebraciones.

Bajocero

Se equivocan los geólogos / al situar la gelidez extrema en la / Antártida. / La máxima frialdad / reposa en mi propia sepultura. / Desde esa gruta helada / escribo la carta de amor de un / desconocido. / No soy Stefan Zweig. / No sabré estremecerte. / Cómo tejer y destejer tu cabello / con mis dedos, / si no admites melindres. / Cómo andar cogidos de la mano, / si tu paso acelerado me aventaja. / Cómo restituir los besos / frustrados, / si me quitas la cara. / Desisto. / No soy Stefan Zweig. / No sabré estremecerte. / A qué seguir con torpes escrituras / si me reconozco incapaz de elegir / las palabras adecuadas / que puedan transmitir la confesión / tardía, / desde este frío sepulcral, del / desconocido / con quien conviviste no menos de / medio siglo. / Resumo: / Tú fuiste mi aventura / interminable.

