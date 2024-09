Llegamos a la recta final del verano gijonés y la polémica está servida. Han sido unos meses donde los temas de actualidad han evidenciado la diversidad de intereses, preocupaciones y puntos de vista, llegando a generar un ambiente de debate constante.

Y ahora que se han puesto tan de moda en redes sociales las "Unpopular Opinions" comparto aquí la que mayor controversia ha provocado: "Veranear en el norte está sobrevalorado".

Esta frase desató la caja de Pandora entre partidarios y detractores con argumentos de todo tipo, pero no éramos conscientes de lo que verdaderamente se esconde detrás de estos de debates es una realidad que de alguna manera nos afecta a todos.

Tasa turística, alquiler vacacional, turismo de caravanas, precio de la vivienda... Atascos, aparcamientos, chiringuitos, licencias, terrazas, festivales, contaminación...

El verano tardó en llegar y mucho. Recordaréis cuando a mediados de julio aún no habíamos tenido dos días seguidos de sol y seguíamos pasando frío... Esta situación provocó avivar una de las polémicas más repetidas en los últimos años: ¿estamos ante un verdadero cambio climático? A pesar de ser uno de los temas más discutidos a nivel global, sin embargo, y aunque existe un consenso científico sobre su existencia, cada vez son más numerosas las voces que afirman que el problema está sobredimensionado y el inicio del verano puede que haya sido la mejor prueba para ellos.

El invierno de julio (además de memes) trajo la segunda opinión menos popular. "Mejor que llueva, que así no nos invaden" y ya tenemos el tema estrella por excelencia: ¿Estamos ante un turismo de masas? La polémica está servida.

Por un lado, hay quienes ven que hemos sobrepasado los límites, pero lo defienden como motor esencial de la economía que genera empleo y riqueza. Por otro lado, crece el número de quienes consideran que este tipo de turismo es insostenible y que, a largo plazo, podría destruir el propio patrimonio cultural y natural del que tanto presumimos. Y, por último, están los que opinan que aún no es suficiente y debemos prepararnos para la invasión que está por llegar con las nuevas comunicaciones.

Y aquí mi reflexión: Me encanta el norte. Los que tenemos la suerte de vivir aquí sabéis de lo que hablo. Y me encanta que sea un lugar al que la gente quiera volver porque demuestra nuestra forma de ser, acogedora y abierta. Pero el bienestar de los residentes debe ser el objetivo prioritario, ya que somos los principales contribuyentes al desarrollo económico, social y cultural. Si las políticas turísticas no anteponen nuestro propio bienestar, pueden generar no solo el aumento del costo de vida, sino la pérdida de la esencia local.

Por ello, cuidemos a nuestros vecinos y que las ciudades sean lugares habitables para sus residentes.

Suscríbete para seguir leyendo