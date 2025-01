Mentira sobre mentira, y sobre mentira muchas

El galope de Gish o ametralladora de falacias es una técnica de debate consistente en abrumar al oponente con el mayor número de argumentos posible, al margen de la exactitud o solidez de los mismos. Lo utilizó Feijóo en el debate de la última campaña, mintiendo en todos los temas que trató, sorprendiendo a Sánchez, que no reaccionó ante tamaña desfachatez, lo que sumado a la versión edulcorada de los medios amigos, situó a Feijóo como ganador. Los populares utilizan esta técnica en las distintas Cámaras y declaraciones, mienten para tapar con ruido su ineficacia. Con la pareja de Díaz Ayuso se alcanzan proporciones bíblicas. Fracasado el intento de González Amador de llegar a un acuerdo con la fiscalía, que contaron como si hubiese sido la fiscalía quien se lo había ofrecido, han puesto en marcha la ametralladora de falacias con todo tipo de denuncias y amenazas al tiempo que se van estirando las acusaciones contra la esposa y el hermano de Sánchez con los razonamientos mas peregrinos, intentando que cara a la opinión pública, desinformada por periodistas afines que difunden versiones de parte, y articulistas que les dan un chapado de autenticidad con opiniones de humo, González Amador se vea como víctima de un Sánchez totalitario que lo utiliza para acabar con la presidenta madrileña, que se cree Juana de Arco y sigue con la matraca de la multa que un particular quiere pagar y no le dejan. Estamos ante la pareja de una presidenta que reconoció dos delitos fiscales, a quien se le da tratamiento de víctima inocente, frente a la pareja de un presidente en torno a la que se ha montado un castillo de bulos, a la que se trata como a una delincuente condenada sin apelación posible, aderezado todo ello con un Fiscal general a quien se pretende imputar por haber desmentido un bulo que afectaba gravemente a su departamento, con peticiones absurdas de pruebas, que de aportarlas romperían todos los procedimientos garantistas de periodistas y funcionarios públicos. Se equivocó Pedro Sánchez cuando accedió a pactar la renovación del Poder judicial con Feijóo al margen del Congreso, una renovación que lavó la cara de los populares y les dio tranquilidad para enfrentar las causas pendientes, y alas para seguir con la política de acoso y derribo que habían usado contra Podemos, y que ahora continúan con un objetivo más ambicioso. Utilizan el caso Koldo Ábalos como parachoques y ariete al mismo tiempo, condenando ya a Sánchez como principal responsable.

No es esta la sociedad por la que hemos luchado, no vale difundir bulos diciendo que si no son ciertos lo demuestren, urge ponerles freno, la libertad de expresión no ampara las mentiras, que además, en el Congreso y en el Senado deberían estar proscritas. Se defiende mintiendo quien no puede aportar nada positivo. Tener más medios y menos escrúpulos no es una patente de corso para cambiar el resultado de las urnas, y la justicia tiene que ser igual para todos, no depender de filias o fobias ideológicas. Repartirse sus dirigentes al margen del Congreso, donde reside la soberanía popular, después de cinco años de secuestro, no es constitucional ni buen aval, y trae estas consecuencias.

