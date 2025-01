Empezamos año nuevo. Un libro en blanco preparado para ser escrito con nuestras vivencias. Una nueva oportunidad para conseguir aquello que nos gustaría. Muchas personas se afanan en listar propósitos que se aproximen a un pre-guion de una buena trama preconcebida en nuestro imaginario, de nuestra vida.

2025. Una nueva historia que nos regará el futuro de posibles recuerdos. Algunos buenos, otros malos. La mayoría de las cosas que nos pasen, no serán relevantes para nuestra memoria. Quedarán archivadas en lo más profundo de nuestro disco duro. Pero a buen seguro muchas nos irán modelando nuestra personalidad, nuestra manera de entender la vida. Las compartiremos con otras personas, las comentaremos en la cena de nochebuena de 2025.

Pensar en sueños se antoja doloroso cuando descubrimos que nuestra memoria se fuga de nuestro cuerpo y no responde a nada que no sea el momento. La memoria, eso que parece situarnos en lo que somos y lo que queremos ser. Eso que nos define en una familia, en una ciudad, en un hogar. Decía Víctor Manuel que no "puede vivir sin memoria".

En estas fiestas muchas personas miran a los ojos de sus seres queridos sabiendo que puede ser el último año en el que recuerden quienes son. Seres queridos que acumulan años, recuerdos y vínculos que parecen desmoronarse pregunta tras pregunta. "¿Quién eres?" "¿Dónde estoy?".

Es difícil relativizar la realidad cuando se borra a pasos agigantados. Es difícil relativizar la realidad cuando es impredecible.

Nuestra ciudad, nuestro sistema de cuidados debe aprender a convivir con esto. El tremendo dolor que deben soportar quienes cuidan y velan por mantener ese hilo de conexión con la vida de quienes sufren este tipo de enfermedades, es titánico. Un proceso de desconexión que cuesta superar sin expresar rabia. Un adiós que parece eterno, hasta que la memoria quiere.

¿Qué podemos hacer? Estar y amar. Entender que, en este mundo más longevo, más rápido, más todo; estar ya parece imposible.

¿Qué pueden hacer nuestros sistemas de protección? Garantizar que van a proveer las mejores condiciones posibles para que esas personas, esas familias, esas cuidadoras y cuidadores puedan acompañar y vivir con la quietud que una situación así requiere.

Lamentablemente, esto no es siempre así. Ahí tenemos los trámites administrativos que hacen que las valoraciones se alarguen hasta situaciones inconcebibles y vergonzantes. Ahí tenemos la falta de recursos especializados que favorecen la permanencia de las personas en su hábitat el mayor tiempo posible.

Hemos avanzado. Indudable. Incuestionable. ¿Nos falta? Mucho.

Sólo espero que el recuerdo que nos deje en el futuro 2025 tengo un hueco especial para todas las personas que luchan día tras días por la memoria. Por la memoria de quienes están y de quienes se han ido. Ojalá.

