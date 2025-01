Sí, son los Reyes, es la magia

Sí, han llegado. Esos que son los auténticos Reyes de la Navidad desde que yo era una niña muy pequeña. Cuando mi casa se llenaba de magia porque era imposible que aquel traje de hada lo hubiera hecho mano alguna que no fuera mágica. Lleno de estrellas, pegada una a una, recortada y llenas de purpurina, hechas junto con todo el vestido, por las manos de la madre que dejaba la tarjeta de Gaspar a su Sabelina, diciendo que ese traje lo habían encargado sus majestades a Cachemira, que evidentemente a mí me sonaba como un reino mágico en el que trabajaban para los reyes. Esa fue mi infancia. Y la de mis hijos, y ahora también la de mis nietos.

No importa que esté extenuada, cansada, enferma, la carta de los reyes es mía. Y me lleva horas intentar pensar qué es lo que hará que reviva y vuelva a nacer la luz dentro de mí, esa que se apaga lentamente, cuando veo la risa y los abrazos de mis pequeñas al ver esos regalos para los que he ahorrado todo el año. No solo es dinero, que va. La gracia está ahora en buscar ese regalo que quieres en el sitio más barato, y que además está, como no, agotado en todo el mundo, pero mis hadas que nunca me dejan siempre obran el milagro y el último día lo encuentro. Sí, y comprar aquello carísimo de la otra pues vale, que un día es un día, cuando pienso que mis cansancios, mis noches haciendo informes, sirven para algo, es para ver cómo les brillan los ojos, como me abrazan los que lo saben y como gritan de entusiasmo mis dos maravillosas locas.

Entiendo que hay gente que pasa de sorpresas o que no quieren nada, pero para mí, el regalar es un acto que también implica amor, cuando te cuesta, cuando te molestas en buscar hasta en el otro extremo del mundo lo que has visto en la carta, aunque como no, se haya agotado. No es dar dinero, que claro que se hace. No. Esto es magia, y esta sigue siendo imprescindible para mí. A mi casa siguen llegando mis hijos, estén donde estén, aunque las circunstancias hagan que, por segunda vez, después del covid, no los tenga a todos conmigo. Por eso ya tengo pensado mi regalo del año que viene. Solo quiero, y lo pido todos los días, tenerlos a todos a mi lado, a mis tres hijos felices, contentos, viéndoles esa sonrisa que la vida nos borra tantas veces, a mis tres nietos que gracias a Dios aún no saben que la vida no siempre es mágica. Por eso su abuela, su madre, al menos un día es una verdadera Reina maga.

