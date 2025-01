Hacienda contra los pensionistas

Siempre defendí que lo importante es el destino de nuestros impuestos, no lo que pagamos, por eso me molesta que Hacienda se escaquee cuando tiene que devolvernos lo que nos pertenece. Hacienda tiene que devolver unos importes cobrados indebidamente a quienes cotizamos a las mutualidades. Costó trabajo conseguirlo y hubo que llegar al Supremo, pero se consiguió. En Asturias el tema tiene especial relevancia, ya que los sectores más afectados por la doble imposición tenían aquí miles de empleados, siendo una de las comunidades más afectadas. El fallo del Supremo de febrero de 2023 obligaba a Hacienda a reliquidar las declaraciones no prescritas. Hacienda devolvió cantidades importantes, y ante el aluvión de solicitudes aplicó de oficio la norma en el borrador del IRPF de 2023, creando un formulario para que quienes no habían reclamado lo hicieran al cumplimentar la declaración. Ahora, a hurtadillas, anula ese formulario y establece que las reclamaciones se hagan nuevamente a razón de una al año hasta 2028. Esto es inadmisible, los pensionistas ya han perdido cantidades importantes con este tema, un pensionista jubilado antes de 2012 habría pagado de más, sin derecho a devolución por la prescripción, entre 2.000 y hasta 50.000 euros, ahora, con la nueva disposición, muchos no cobrarán. Dos amigos fallecieron recientemente. Tenían solicitada la devolución, que en este caso correspondería a sus herederos, que no van a cobrarla al quedar anulada la solicitud sin poder hacer la nueva. Hablamos de pensionistas que por su edad posiblemente no lleguen, o no llegaremos, al 2028. El ministerio ha tomado esta medida con nocturnidad y alevosía, camuflándola entre otras disposiciones y dándole rango de ley, lo que impide recursos administrativos y permite pensar que hay intenciones ocultas. El ministerio no puede tomar estas decisiones con un colectivo muy vulnerable, al que pese a cumplir lo dictado por el Supremo, dificulta y va a impedir en muchos casos que disfrute de unos ingresos que son suyos. Si esta decisión la toman pensando en el ahorro que supondrá a las arcas públicas, deberían ser cesados de inmediato, tengan el cargo que tengan, incluso el de ministra, que ya tendría que haber justificado la ley, aunque por la forma en que se tramitó no tiene justificación.

Sindicatos y Asociaciones de pensionistas tendrán que volver a las trincheras y reanudar una batalla que ya ganaron una vez y que Hacienda tiene moralmente perdida, aunque nos toree para ganar tiempo y ahorrar dinero abusando de su poder. Los pensionistas también tenemos algo que decir para que no nos arrebaten lo que es nuestro, así que, el que pueda hacer, que haga.

