¿Qué pasa con la "Q" del LGTBIQ?

La teoría queer fija el género, y no el sexo, como categoría identitaria. El sexo sería una categoría asignada al nacer. El género es nuestra esencia. Yo soy quien soy. Para el feminismo, lo contrario. Prima la concepción biológica del sexo como algo no elegible, con base cromosómica, más allá de los órganos sexuales. El género sería una construcción social que fija normas de ser y comportarse según su sexo. Esta división es jerárquica, lo femenino siempre inferior.

En definitiva, para el feminismo se nace con un sexo, y se nos impone un género. Para la teoría queer se nace con un género y se impone un sexo. Parece retorcido, porque lo es.

La voluntad individual estaría por encima de cualquier conflicto social, sin límite ni discusión. Lo sentido es un derecho ilimitado. ¿Quién eres tú para decirme quién soy yo?

Existen remedios para la falta de concordancia entre cuerpo y sentimiento. Los cuerpos se transforman. Miquel Missé, hombre transexual, en su "A la conquista del cuerpo equivocado", critica la modificación química o quirúrgica de cuerpos para encajar en estereotipos sociales femeninos o masculinos. La libertad identitaria duele.

Es peligroso lo que está sucediendo con muchísimas chicas, sobre todo, la llamada disforia de género acelerada. Jóvenes que no están conformes ni con su cuerpo, ni con lo que la sociedad espera de ellas, típico de esta edad. No quieren su género. No aceptan lo que la sociedad les impone, pero no encuentran la solución en la lucha feminista, sino en la teoría queer y entonces piensan que lo que necesitan es una transición y no una destrucción de los roles. No son transexuales, son transgénero. Se hormonan y/o operan ellas para intentar solucionar lo que es una cuestión social, no individual.

Deberían saltar todas las alarmas. Una teoría que produce un sufrimiento evitable e inútil, como el que recogen otros dos libros muy recomendables, "Un daño irreversible", de Abigail Shrier, con cientos de casos en Estados Unidos o "Víctimas de los Trans", de Quico Alsedo.

No se trata de perseguir colectivos. Se trata de deconstruir el género, no de santificarlo. Se trata de que cada quien sea lo que quiera ser más allá de los intereses de la industria farmacéutica. Poner algo de luz en tanta complejidad y proteger todas las letras del LGTBI a quienes la "Q" se puede comer.

