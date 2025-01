Omitir información relevante es mentir

Recurro de nuevo (lo haré con harta frecuencia) al magisterio de Álex Grijelmo: "La información omitida es también información emitida: su ocultación forma parte del mensaje, porque lo manipula. Y eso resulta difícil de comprobar para quienes no se nutren de un periodismo serio".

Una comunicación que pretenda ajustarse a criterios de limpieza y veracidad habrá de basarse en ofrecer la información relevante y omitir la que no lo es. Lo que significa que toda información omitida se considera irrelevante; porque si fuera relevante y se suprimiera, esa comunicación sería engañosa, falaz. Ilustraremos la desconocida teoría de la relevancia con tres casos palmarios.

Primero: Un vídeo de los bomberos de Bilbao expone el rechazo a su intervención en la emergencia de la dana en Valencia. Como se silencia quién había declinado su ayuda, la cofradía de la manipulación se apresura a pedir cárcel para los políticos del PNV y del Gobierno, cuando es sabido que la decisión correspondía a la Generalitat. Ese clamoroso silencio del vídeo causa otro desastre informativo.

Segundo: El alcalde de Madrid usa igual técnica: utilizar datos ciertos, ocultando otros importantes no menos ciertos, para incurrir en falsía. Dice que el Ayuntamiento de Madrid dedica el 4% de su presupuesto a la vivienda, mientras el Gobierno solo un 0,7%. Oculta arteramente que el Estado no dispone de las competencias de los municipios. El Estado no urbaniza, no recalifica suelos, no reserva solares para casas protegidas… Por tanto, su comparación no es adecuada sino capciosa. Aporta datos ciertos y oculta otros del mismo relieve para emitir falsedad.

Tercero: El día 2 de noviembre de 2024 el presidente del Gobierno desgrana las numerosas iniciativas adoptadas tras la dana de Valencia. Después de detallarlas, añade literalmente: "El Gobierno central está listo para ayudar. Si necesitan más recursos, que los pidan". Las personas de bien interpretaron que el presidente informaba de las ayudas adoptadas por el Gobierno hasta ese momento y que estaba dispuesto a habilitar más en cuanto se lo solicitasen. Sin embargo, la frase se descontextualiza, se aísla del resto en muchos medios y redes sociales o sencillamente se omite el término "más". Ocultaciones que transforman un compromiso, una oferta de ayuda en una expresión poco menos que chulesca y soberbia, propia de alguien que no tiene la más mínima preocupación por la tragedia. Será ya muy difícil que quienes dedujeron tal conclusión cambien su percepción, porque los manipuladores que emitieron esa información, de tal guisa precocinada, omitieron datos relevantes para así mentir mejor a sabiendas.