No todo vale

Estamos viviendo estos días una concatenación de titulares, actualizaciones de redes y cruces de mensajes que intentan incidir notablemente en la percepción que los moradores de esta villa tenemos sobre distintos representantes públicos.

Una amalgama de opiniones y datos que señalan a unos y otros bajo la vieja estrategia de desprestigiar la valía que se presupone a quienes se quieren ocupar de la cosa pública. En algunos casos, esa presentación de datos o hechos carece de una conexión significativa que permita al consumidor de información afianzar o variar su opinión.

Un dato, un hecho, intenta siempre generar un relato. Un relato que debiera respetar la información, delimitar un contexto y arrojar una posición creíble para contribuir en el desarrollo de la opinión pública. El problema surge cuando el relato se construye (o infiere) indistintamente del dato o hecho que se nos quiere presentar, dando un salto interpretativo que poco o nada tiene que ver con la realidad.

No voy a valorar en profundidad lo acaecido en el pleno del pasado miércoles, una situación lógica cuando se entremezclan procesos judiciales, políticos y mediáticos. La oposición debe jugar su papel y el gobierno asumir su responsabilidad. Verse expuesto a estas situaciones no es agradable, pero entra dentro del terreno de juego de lo público. Quien asume responsabilidades acierta en cosas y en otras falla.

Me preocupa más el consabido ejercicio de “no hay mejor defensa que un buen ataque”. Este ejercicio de autoprotección que tenemos los seres humanos no lo comparto. La política no debe entenderse como un ataque entre quienes la ejercen, sino como un servicio a la ciudadanía. De las personas. Cualquier esfuerzo que se aleje de esto me parece banal y fuera de lo verdaderamente importante: mejorar la vida de quienes confiamos nuestro destino cada cuatro años.

¿A qué me refiero? ¿Es un hecho que Monchu García ha tenido actividad profesional a través de proyectos que ha promovido o en los que ha participado? Sí. ¿Es un hecho que ha trabajado desarrollando servicios para distintas áreas de este ayuntamiento u otros? También.

Ahora bien, ¿descubrir a los ojos de la opinión pública lo que no está oculto, sin más apreciación, infiere una irregularidad? No. Y si hubiera irregularidades, nuestra alcaldesa, como representante pública, debería seguir las vías dispuestas para denunciarlas. Arrojar esta información y esgrimir una opinión hacia ella, deslizando un velo de sospecha ¿Qué busca? No todo vale.

La política no debería ser un juego de sombras ni una estrategia de desgaste continuo. Si hay irregularidades, que se denuncien donde corresponde. Si no las hay, sembrar sospechas sin pruebas solo contribuye a la degradación del debate público (y de las personas que participan en él). Mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando soluciones a problemas reales, y ese debería ser el único relato que importe.

