Otra manera es posible

Hace algunos veranos un grupo de afiliados y amigos nos reunimos para reflexionar sobre el destino de nuestro partido. Fue un encuentro sencillo, casi íntimo. Entre cafés y unas cuantas palabras de ánimo, nació una pregunta que sigue retumbando en mi cabeza: ¿cómo podemos devolverle al PP de Gijón el liderazgo en la sociedad? No existe un camino único para responderla, pero sí un consenso: el cambio es necesario.

Soy consciente de que emprender esta aventura política conlleva riesgos y, seguramente, muchas ingratitudes. Pero lo hago con la humildad y la firme convicción de quién se sabe un simple afiliado de base que ha seguido con pasión la vida del partido, aportando su opinión cuando le ha sido posible. Desde esa óptica, asumo que ha llegado la hora de dar un paso al frente.

Durante los últimos años, nuestro partido ha atravesado etapas duras, marcadas en ocasiones por luchas cainitas que han mermado nuestras fuerzas y han alejado a buena parte de la sociedad gijonesa de nuestro proyecto. Respeto profundamente a quienes han gestionado los designios del PP en el pasado, reconozco sus logros y su dedicación, y agradezco su labor. Pero también considero que ha llegado el momento de abrir las ventanas, dejar que entre la brisa marina y renovar el aire.

Este PP de Gijón merece un futuro con savia nueva, un partido más moderno, abierto, sin ataduras del pasado, donde la palabra de cada afiliado cuente tanto como la de cualquier cargo orgánico. Algunos me han preguntado por qué me presento. Mi respuesta es sincera: porque creo en un Partido Popular libre de tutelas y ataduras, sin más lealtad que la debida a sus afiliados, a la dirección regional y al grupo municipal.

A lo largo de mi vida he aprendido que los grandes cambios no suceden de la noche a la mañana: son producto de la constancia, la generosidad y el trabajo colectivo. Por eso, quisiera tender mi mano a todos, tanto a los que han liderado el partido hasta hoy como a los que vendrán.

En nuestro PP no sobra nadie. Necesitamos la experiencia de quienes ya han estado al pie del cañón, y a la vez apostar por la juventud, una generación cada vez más preparada y formada. Mañana, el PP de Gijón estará en manos de quien hoy comienzan su andadura en NNGG. Tenemos que escuchar su voz y atender sus inquietudes.

A ellos y a todos los afiliados y simpatizantes los invito y animo a acompañarme en este trayecto hacia un PP de Gijón abierto, dinámico y con el coraje suficiente para encarar los desafíos del siglo XXI. No me mueve otro afán que servir de puente hacia ese cambio que tanto necesitamos. Agradezco cada muestra de apoyo, y os animo a acercaros a nosotros, a proponer, a cuestionar y a construir. Porque, en definitiva, la política no es un fin en sí mismo, sino el cauce para lograr el bienestar colectivo y la dignidad de todas las personas. Otra manera es posible.

