Para que la belleza sea

A eso de las ocho y cuarto de la mañana de cualquier día del año, hay un grupo de personas que se acercan a la Escalera 2 de la playa de San Lorenzo a comenzar el día en el mar. Entre Nico, el nieto de Inma, que acude ocasionalmente, y Maru o Elena median casi ochenta años de vida.

El día de Año Nuevo, los periódicos se acercan a mostrar el ritual del baño y lo hacen también cuando consideran que las temperaturas son tan extremas que nadie en su sano juicio se metería en el Cantábrico –y mucho menos a esas horas–. Piensan que lo hacen, que lo hacemos, por los beneficios del agua del mar, por el aporte de magnesio, para no coger un catarro nunca debido a sus poderes antiinflamatorios, que reducen los dolores causados por la artritis o el reuma; piensan que lo hacen, que lo hacemos, porque es un buen método de limpieza de los conductos respiratorios, y sí, pero no. Probablemente sea por esas razones y probablemente también esas razones no tengan nada que ver.

Hace unos cuantos años, Kirmen Uribe escribió un poema titulado "Tecnología". Relataba que su abuelo no sabía leer ni escribir, pero que era conocido en el pueblo por las historias que contaba: "Él encendía, / rodeado de críos, las fogatas de San Juan". En los versos siguientes continúa Uribe trazando su genealogía y nos menciona la elegante letra de su padre y una escueta postal que envió mientras hacía el servicio militar: "Yo bien, tú bien, / mándame cien".

Antonio Rojo lleva casi cuarenta años amaneciendo en la Escalera 2. Se ocupa de baldear agua si hay arena, de colocar ganchos para colgar la ropa, de proteger con sus manos si alguien tiene miedo porque el oleaje apunta peligro. Durante varios meses del año pasado no pudo bañarse, pero rara vez faltó a su cita diaria. Carmen lleva una muleta y vive en una residencia en Pumarín. Baja en autobús y algunas veces se mete en el agua y otras esperapaciente en la rampa. La enfermedad lleva cebándose con Pepi desde hace demasiado tiempo, pero cada vez que la quimio se lo permite no falla para contarnos historias de otros años y otros baños.

La soledad era esto, tituló Juan José Millás uno de sus libros. Para eso nos bañamos, para que la soledad no sea, para reconocernos vulnerables, para cuidar y sentirnos cuidados. Para vivir durante un rato, al amanecer, el mundo que nos gusta habitar.

Nosotros mandamos mensajes electrónicos.

Es cierto, en tres generaciones hemos recorrido

un largo trecho en la historia de la escritura.

De todas formas, las preocupaciones, los miedos

son los mismos de siempre, y lo seguirán siendo:

"Yo bien, tú bien..."

