De la acera a La Huesera

Tan bien quedó el carril bici de Fomento que te preguntas cómo a nadie se le ocurrió a la primera. Y por cuánto sale corregir lo que se había hecho tan mal, que es un agujero negro en el gasto, no solo del Ayuntamiento. Ahí tenemos al Principado reparando el túnel de El Llano (cuatro meses de obras, 200.000 euros de factura), que nació guapo de diseño, con aquel chapado mural de colorines que conductores despendolados fueron arramblando. Con lo práctico, sencillo y duradero que toda la vida fue un muro de hormigón.

El mapa de carriles bici crece en Gijón con el impulso resiliente de Bruselas. Cambios y ampliaciones de sentido común se entremezclan con absurdos enquistados, como el desconectado primer tramo de la avenida de la Constitución, que casi nadie usa tras más de veinte años. Tan lucido carril de adorno estuvo a la espera de conexión estratégica con la avenida de Castilla, a través de Manuel Llaneza y Pablo Iglesias, pero nuestro voluble modelo de movilidad dictamina hoy que va a ser que no. Se acaba de abrir Pablo Iglesias remodelada, sin carril para bicis y con uno en su lugar que infunde lástima: un bus-taxi por el que los autobuses circulan con calzador; raquítico de ancho e imprevisible a lo largo en cada giro del tráfico a la derecha o con cada vehículo a esquivar por paradas reiteradas: acceso a un taller mecánico, un camión de sidra repartiendo, un andamio de obra descargando, un paciente llegando al hospital… o el clásico piloto amateur que no puede sustraerse al placer de subirse al bordillo. Pasado El Bibio nace hacia La Guía un raro concepto de carril bici, habilitado hace años en mitad de la acera para sembrar recelo mutuo entre ciclista y peatón (no vayamos a liarla recortando carriles de coches o aparcamientos en batería, como en tantas ciudades descarriadas).

Son los trazados de alta montaña otro distintivo del Gijón ciclista. Esa rampa de General Suárez Valdés hacia El Coto, que parece una aclimatación a La Huesera, o esos 200 metros de Cueña les Cabres que nos depara la escalada en frío a Daniel Palacio, no apta para desprevenidos sin batería. "Los jóvenes prefieren el coche al transporte público por su inmediatez", refleja un titular de prensa, mostrando que tras completar la apuesta por la movilidad sostenible deberíamos viajar más… a sitios donde ya hayan asimilado que la bicicleta es un medio de transporte rápido, limpio, barato y silencioso, y que no vale defenderlo disfrazándose los domingos de Fabian Cancellara para asustar ancianas en los semáforos del Muro, saltándoselos en rojo.

