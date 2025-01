Cabueñes del alma

Decía Vitorón que para ser de Gijón era preciso ser socio del Sporting y del Grupo. Yo incluiría a Cabueñes. Al final no se si es un hospital con nombre de barrio o un barrio con nombre de hospital. Sea como fuere es la tercera pata de este banco que se llama Gijón. Es algo tan nuestro que cualquier estornudo que le afecte nos hace temblar. Y lo de estos días no es un catarrín con moqueo. Es una auténtica neumonía. Curará, estoy seguro, pero precisará antibióticos no menos de tres años. En frío y pasado el desconcierto inicial, me surgen algunas reflexiones y unas cuantas dudas que, pasadas las primeras 48 horas, he sido incapaz de resolverlas.

Reflexión 1. La ampliación se adjudicó a la UTE FCC y Los Álamos por 79 millones de euros. No creo equivocarme si afirmo que el gasto que destinaba el Principado era 85 millones. Todo ello en una segunda licitación pues la primera resultó desierta al proponer 44,9 millones. Este primer fiasco se debió "a una situación coyuntural". Sin comentarios.

Reflexión 2. Los de la UTE en cuestión o eran un poco tontucos y estaban dispuestos a perder 6 millones (85-79) o ya estaban pensando en el primer modificado. Adivinen.

Reflexión 3. Las obras comenzaron en 2022 y en el contrato entre ambas partes se pactaba finalizarlas en diciembre 2024. Al encontrar un árbol centenario, sin duda migrante nocturno desde la Amazonía, y unas tinajas que se le olvidaron a Trajano, se concedió una moratoria hasta mayo 2025. El Principado les dio "un toque" en febrero del 2024. Ni flores que dirían por ahí. A falta de 4 meses para entregar la obra alguien se enteró que entraba frio por lo ventanales y no estaban puestos ni los premarcos. En fin.

Reflexión 4. En el BOE, 21 del 24 de enero 2008, se publicó una resolución de 31 de diciembre 2007, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios por la que se ordena la publicación de la adjudicación del contrato correspondiente a las obras de "ampliación y reforma del hospital de Cabueñes-Gijón". Creo fue alrededor de esa fecha cuando el por aquel entonces presidente, don Vicente Álvarez-Areces, nos convocó en el salón de actos del Hospital para anunciarnos la buena nueva. Recuerdo una infografía preciosa. Al final creo no había ni prau suficiente. Como ven la coña viene de antiguo.

Duda 1. Comprendiendo el disgusto de nuestra Consejera, no acabo de pillar sus palabras de hace dos días y cito textuales … "esto es una oportunidad de ver cuáles son los servicios y prestaciones que necesitamos". ¿Acaso un proyecto aprobado hace 4 años no contemplaba las necesidades de un hospital moderno? Perdone, pero no lo pillo.

Duda 2. Los expulsados de este cole siniestro, FCC y Los Álamos (que por cierto no son unos advenedizos en esto de poner ladrillos) siguen a estas 23 horas del día 26 sin decir ni pio. Barrunto que al final la disputa acaba en los tribunales. En ese caso apaga y vámonos.

Epilogo. Gijoneses todos, no perdamos la esperanza. Las mimosas siempre vuelven en febrero.

Gonzalo Acebal es médico jubilado, exjefe del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatológica del hospital de Cabueñes

