Trastorno de atención e hiperactividad

Desesperadas, con ansiedad, a tratamiento. Mujeres al borde del ataque de nervios. Y es que usted, madre, tiene no uno, sino dos o más hijos que no la dejan vivir.

Niños que saltan encima del sofá, que muerden hasta el mando de la tele, que se pelean, que no atienden en clase, que está recibiendo mensajes del colegio e incidencias que la ponen al límite porque usted ya no sabe qué hacer. Hablan sin parar, no paran un segundo, hay que repetirles todos los días lo mismo… Y ¡los deberes! Una pesadilla, parece que lo entiende y al segundo no lo sabe, las tablas de multiplicar fueron una tortura… Y encima le da una vergüenza horrible, porque cuando va al cole, más o menos le vienen a decir que no le ponen límites, que es un niño salvaje al que han maleducado. El que ya es adolescente, ya no corre tanto, ni va saltando por la calle. Ahora casi no habla y no se mueve tanto, pero es impulsivo, se mete en líos, no para de mover la pierna, y aunque aprobaba siempre, en esta evaluación de 3° de ESO le cayeron siete. Eso sí, en los videojuegos puede caer una bomba, que hiperfocaliza y no existe nada más. A veces piensa que son iguales a su padre. También según su suegra era "terrible" de pequeño… Ahora no, pero lo que le pasa es que ha notado que su marido no le contesta cuando le habla. Que hay que repetirle que cambie la bombilla fundida y pasan meses o años y nada. Que siempre dice ya, ahora lo hago, y usted sabe que no lo hará y que parece que a veces no se organiza en el trabajo, que todo lo deja para el final, se le olvida todo, y hay que estar tras él para cualquier cosa. Es como si ese movimiento que su madre dice que tenía de pequeño se hubiera transformado en una tormenta de pensamientos, una hiperactividad mental que puede producirle ansiedad y que le aísla del mundo. Como los niños, también hiperfocaliza. Ya no en los juegos, puede ser un partido de fútbol, de tenis… Pero ya no existimos. Y claro, está desquiciada, hasta que un día lee un artículo en el periódico. Y parece que hablan de sus hijos, del mayor y del pequeño… Y de su marido.

Hablaba de un trastorno real genético, neurológico, con tres características: movimiento excesivo, hiperactividad, falta de atención e impulsividad. De los síntomas, prácticamente todos definen a sus hijos y a su marido. Ahora lo entiende… Pues para que ustedes no se sientan como esta pobre mujer, les invito a saber un poco más, hoy a las 19.00 horas en la Escuela de Comercio. Les espero.

